Tanz-Doppel der Oxymoron Dance Company Experiment in unruhigen Zeiten

Mit einer dreitägigen Initiative will die Oxymoron Dance Company junge Menschen zum Tanzen und Experimentieren ermutigen. Unter dem Titel „Oxy can dance. Wir sind hier!“ begegnen sich vom 17. bis 19. November in einer interdisziplinären Performance Laien und Profis aus Schauspiel, Tanz und Gesang auf der Bühne der Waschhaus-Arena.

Im 30. Jubiläumsjahr des Waschhauses ist die Aktion explizit als Versuch gedacht, die lähmende Pandemie abzuschütteln. „Die Coronazeit hat bei uns allen tiefe Einschnitte verursacht“, so die Veranstalter:innen. „Es ist ein Experiment in diesen unruhigen Zeiten. Wir wollen zeigen, Diversität ist eine Chance, unsere Chance, in einen Austausch zu treten und sich gegenseitig zu inspirieren, zu ermutigen und zu respektieren.“ Initiatorin ist Anja Kozik, Leiterin der am Waschhaus angedockten Oxymoron Dance Company.

Tanz-Doppel der Oxymoron Dance Company „Wir sind hier“ hat am 17.11. um 19 Uhr Premiere. Eine Schulvorstellung findet am 18.11. um 11 Uhr statt, eine weitere Vorstellung am 19.11. um 17 Uhr. Tickets kosten 10, ermäßigt 8 Euro, für die Schulvorstellung 5 Euro. Die Anmeldung der Schulklassen für die Schulvorstellung sollte per Mail an tanz@waschhaus.de erfolgen. Das Open-Stage-Special der „Oxymoron Dance Night“ findet am 19.11. um 19 Uhr in der waschhaus-Arena statt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Einlass 30 Minuten vor Beginn. Karten und weitere Informationen unter www.waschhaus.de/veranstaltungen.

An dem Projekt beteiligt sind vier Gruppen. Das Potsdamer A-Cappella-Trio „Die Nymphen“, der Theaterkurs des Filmgymnasiums Babelsberg mit einer Version des „Hamlet“-Stoffes, Tänzer:innen des Kurses Urban Contemporary der fabrik unter der Leitung von Giulia Del Balzi sowie Tänzer:innen verschiedenen Alters aus dem Oxymoron Dance Studio unter Leitung von Isabell Gerschke, Timo Draheim, Adriana Seecker und Alessia I´Desanto.

Ergänzt wird „Oxy can dance“ am 19. November von einem Open-Stage-Special der „Oxymoron Dance Night“, das jungen Tänzer:innen die Gelegenheit gibt, ihre Stücke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Publikum erhält zudem die Möglichkeit, über Gewinner:innen abzustimmen. Beginn ist um 19 Uhr, im Anschluss findet ab 21 Uhr eine Aftershowparty statt.

