Tickets ab Montag Die Ärzte kommen nach Potsdam

Die Band Die Ärzte macht bei ihrer „Herbst des Lebens“-Tour auch Halt in Potsdam. Schlagzeuger Bela B (60), Gitarrist Farin Urlaub (59) und Bassist Rodrigo „Rod“ González (55) kündigten am Sonntag 24 Konzerte von August bis Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Auftakt für die Tour ist am 29. und 30. August in Wien.

Die genauen Daten und der Ort der beiden geplanten Potsdamer Konzerte im September sollen am Montagmorgen bekannt gegeben werden, zu finden unter anderem unter pnn.de. Auf der Homepage der Ärzte gibt es ab Montag um 17 Uhr die Tickets.

Neben Potsdam stehen auch Konzerte in Offenbach, Bremen, Münster, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig und Oberhausen auf dem Tourplan. In ihrer Heimatstadt Berlin will die Band am 13. und 14. September sein.