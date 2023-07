Verlorene Kulturorte in Potsdam (1) Die Parkoper von Sanssouci

Josefine und Gertrud schlossen an einem Freitagabend im August 1951 pünktlich um 18 Uhr ihren kleinen Lebensmittelladen zu, denn in zwei Stunden sollte die Veranstaltung in der Parkoper beginnen. Von der Bornstedter Ribbeckstraße ging es, bepackt mit Decken, Kissen und einem Verpflegungskorb, zum idyllischen Freilichttheater. Ganz Potsdam, so hatte man den Eindruck, war auf den Beinen, um das Gesangs- und Tanzensemble der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, das in Wünsdorf residierte, zu erleben.