Verlorene Kulturorte in Potsdam In der „Kanaloper“ sorgte der König für freien Eintritt

Mit „Maske für Maske“ wurde die Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Potsdam am 7. Oktober 1795 gefeiert. Der heute völlig unbekannte Schriftsteller Johann Friedrich Jünger, der in Leipzig und in Wien wirkte, schrieb die Verwechslungskomödie nach Motiven des Lustspiels „Das Spiel von Liebe und Zufall“ des französischen Barockdichters Marivaux.