Tagesspiegel Plus Verlorene Kulturorte in Potsdam : Mit Helga Schütz am Kino Obelisk

Seit 1955 kam die heute preisgekrönte Autorin an die Arbeiter- und Bauernfakultät nach Potsdam. Sie wohnte Wand an Wand mit einem Kino, das heute keaum mehr einer kennt: die Obelisk-Lichtspiele.