Vom Wünschen und Wollen „Wie Schnuppen von den Augen“ feiert Premiere im Hans Otto Theater

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Wie das genau abzulaufen hat, darüber sind Schnuppe und Zack sehr unterschiedlicher Meinung. So unterschiedlich wie auch die zwei Freunde sind, die sich jeden Abend in einem Baumhaus unter dem Sternenhimmel ausmalen, wie ihre Wünsche wahr werden könnten. Bis die rotzige Dee in ihr Leben stolpert und alles auf den Kopf stellt.