Von historischen Bildern bis Aquarell Die schönsten Potsdam-Kalender für das Jahr 2024

Es gibt Dinge, die ändern sich nicht, auch wenn alles sich ändert. Die Alte Fahrt eignete sich schon zum Schwänefüttern, als Frauen noch weiße Schürzen und kleine Jungs Schirmmützen trugen. Peter Rogge beschließt seinen Foto-Kalender für das Jahr 2024 mit einem Bild aus jener Zeit: Es ist 1938, der Winter, bevor Hitler Polen angreift. Im Hintergrund Schneereste. Ein Weltkrieg hat seitdem gewütet, aber die Faszination für Tiere ist dieselbe wie heute.

„Potsdamer Tierwelt“ hat Peter Rogge seinen diesjährigen historischen Kalender genannt. Nicht nur Schwäne und Enten sind hier zu sehen, sondern auch der possierliche Spitz von Kronprinzessin Cecilie aus dem Jahr 1906, die Stein gewordenen Hirsche auf dem Jägertor, viele Pferdekarren und ein „Gruppenbild mit Rind“ in der Auguststraße, die heute Tuchmacherstraße heißt.

„Potsdamer Tierwelt“ heißt der historische Potsdam-Kalender von Peter Rogge. © Andreas Klaer

Unstrittiger Höhepunkt dürften die Elefanten des Zirkus Straßburger sein, die Robert Sennecke 1925 auf dem Alten Markt fotografiert hat. Rechts am Bildrand ein Wachtmeister. Schmunzelt er?

Hagemeister and friends

Winterlandschaft von Karl Hagemeister im Jahreskalender der Havelländischen Malerkolonie. © Andreas Klaer (Repro)

Einen ganz anderen Blick zurück bietet der Jahreskalender des Museums der Havelländischen Malerkolonie. Das 2008 in Ferch gegründete Museum zeigt in seinem jährlichen Kalender, wie Künstler wie Max Koch, Gerhard Graf und Hans Licht ihre Welt sahen: als satte, nährende, farbenprächtige Spielwiese der Natur.

Der Dezember gehört 2024 einem, der im kommenden Jahr am Potsdam Museum eine große Bühne erhalten wird: Karl Hagemeister (1848-1933). Seine pastellene „Winterlandschaft“ lässt einem spontan den Frost in die Glieder fahren – und schürt die Vorfreude auf die Hagemeister-Schau in Potsdam. Ihr Titel könnte auch über vielen der Kalender 2024 stehen: „Die Natur ist groß“.

Die Mark in Pastell und Aquarell

Havelhaus in „Märkische Landschaften“, Jahreskalender 2024 von Olaf Thiede. © Andreas Klaer (Repro)

Auch der Babelsberger Maler Olaf Thiede (Jahrgang 1957), gelernter Grafiker, arbeitet mit Pastell. Seit 1996 gießt er im Jahresrhythmus märkische Heimatgefilde in atmosphärische Kalenderblätter. Mit ihm geht es über Rapsfelder im Fläming, märkische Landstraßen im Schnee bis zum Havelhaus am Babelsberger Park oder Schloss Lindstedt im goldenen Herbst.

Während Thiede ein Potsdam zeigt, das auch vor zehn Jahren nicht anders ausgesehen hätte, schleichen sich in das Potsdam-Panorama von Nadine Conrad (Jahrgang 1983) auch zeitgenössische Architekturen: In den Blick vom Telegrafenberg schieben sich, wie nebenbei, auch Plattenbauten. Und überhaupt kommen hier nicht nur Parks und Schlösser, Wald und Wiesen vor, sondern auch die Gartenstadt Drewitz. Im Zentrum des Kalenderblattes ein asphaltierter Weg, hinten Alt-Neubauten. Und ganz vorne: blühende Rosen.

Gartenstadt Drewitz im Jahreskalender 2024 von Nadine Conrad. © Andreas Klaer (Repro)

Wie mit leichter Hand hingeworfen wirkt die Malerei von Anke Hoffmann. Die Autodidaktin lebt seit 20 Jahren in Babelsberg und zeigt ihren Blick auf die Stadt in Aquarell und Acryl. Auf einigen Motiven ist die städtische Kulisse nicht mehr als ein gezackter Balken am Horizont, die atmosphärische Wintersonne (süffiges Pink) scheint die Wirklichkeit von oben und unten zusammenzuschieben. Und das Rot des Hans Otto Theaters darf so hell leuchten wie seit schon seit Jahren nicht mehr.

Im Vertrauten das Fremde

Dominique Raack: Jahreskalender 2024. © Andreas Klaer (Repro)

Nadine Conrad war einst Künstlerin im Rechenzentrum, jetzt hat sie ihr Verkaufsatelier in der Jägerstraße 39. Nach wie vor im Rechenzentrum zu Hause ist die Fotografin Dominque Raack, die 2024 erstmals einen Kalender vorstellt. Auch bei ihr steht Potsdam im Mittelpunkt, auch hier sind es vor allem touristische Motive. Aber: Schloss Sanssouci, Historische Mühle und Chinesisches Teehaus sind kaum wiederzuerkennen.

Raack collagiert Fotos bekannter Motive und schafft so völlig neue Formen. Dafür nutzt sie eigene Fotografien, die sie digital auf bis zu hundert Ebenen überlagert und miteinander verknüpft. Die Resultate sind erstaunlich, sie kitzeln im Vertrauten das Fremde wach. Ein Neues Palais, gestochen scharf auf welligem, antiquiert aussehendem Grund. Der Freundschaftstempel im Park Sanssouci verfremdet auf rosa Grundierung. Das Belvedere auf dem Klausberg surreal in einem Lichtkegel aus Schwarz-Weiß auf blauer Blumentapete, von gelben Blättern umweht.

Spielerische Blüten

Der Staudenhof im Jahreskalender 2024 von Christina Bretschneider. © Andreas Klaer (Repro)

Bei der Grafikerin Christina Bretschneider treibt das im Vertrauten Fremde spielerische Blüten. Die in Potsdams Innenstadt beheimatete Skulptur „Familie Grün“ stellt Bretschneider kurzerhand unter das Brandenburger Tor am Luisenplatz. Überstrahlt von einem gelben Sonnenball, der aussieht, als könnte er jederzeit wegspringen. Auch in Bretschneiders Version vom Staudenhof ist er wiederzufinden. Auf dessen Fassade steht geschrieben: gegen Faschismus und Krieg.

Alles bei Bretschneider ist reine Form und gutgelaunte Fantasie. An der Friedenskirche flattern Tauben mit buntem Mistelzweig vorbei (sicher kein Zufall: im Monat Februar, wo sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits zum zweiten Mal jähren wird). Und hinterm Dampfmaschinenhaus blüht ein gigantischer Kirschbaum bis zum Minarett.

Zurück zum Brunnen

Jahreskalender 2024 von Detlef Birkholz: „Am Brunnen“. © Andreas Klaer

Die Kalender des Malers Detlef Birkholz gehören seit Jahren zu den bildmächtigsten. Auch er schaut auf Potsdam, entfernt sich aber von der touristischen Perspektive weiter als alle anderen. Was daran liegen könnte, dass er engstens mit der Stadt verwoben ist: Geboren 1956 in Kyritz, ist der Sohn des Minsk-Architekten Karlheinz Birkholz in Potsdam-West aufgewachsen.

In seinem neuen Kalender kehrt dorthin zurück, zur Siedlung Am Brunnen. Mit „flauem Gefühl“, wie Birkholz schreibt. „Ernüchtert“ von den Veränderungen der Stadt sei er aus seinem Viertel „vertrieben“ worden.

Auch wenn der Impuls für die Motive ein sehr persönlicher war: Sie leben davon, dass sie überall zu Hause sein könnten. Ein Blumentopf, ein Teller entkernter Pflaumen, ein Flüsschen im Herbst. Letztere enttarnt sich erst im Bildtitel als „Novembernuthe“. Hier regiert das in Farbe gegossene Gefühl der Melancholie, und Beckmann lässt künstlerisch grüßen.

Die Kalender Cristina Bretschneider: Potsdamer Ansichten, 19,90 Euro oder 24,90 Euro. Erhältlich u.a. im Internationalen Buch und unter www.luckycatstudio.de Detlef Birkholz: Am Brunnen, erhältlich u.a. im Internationalen Buch, 20 Euro Nadine Conrad: Aquarelle. 7,50 Euro (Tischkalender), 11,95 Euro, erhältlich u.a. im Internationalen Buch und im Shop des Rechenzentrums Marcus Große: „Anthropia“, 19 Euro, erhältlich über retrox@gmx.net „Havelländische Malerkolonie 2024“: 15 Euro, erhältlich u.a. im Internationalen Buch Anke Hoffmann , Malerei 2024 Potsdamkalender, 19,90 Euro, erhältlich u.a. im Internationalen Buch Dominique Raack: Jahresblatt 2024, 15 Euro, erhältlich u.a. im Internationalen Buch und im Shop des Rechenzentrums Peter Rogge: Potsdamer Tierwelt, 18,90 Euro, erhältlich u.a. im Internationalen Buch

Potsdam, auch dies

Marcus Große: der Monat Mai im Fotokalender „Anthropia“. © Marcus Große

Während der Edle unter den Potsdamer Kalendern (der von Christian Heinze) bereits vergriffen ist, wenn dieser Text erscheint, ist ein Neuling, der lange nur Geheimtipp unter Freunden war, weiter dabei, sich zu etablieren. Marcus Große, eigentlich Konzeptkünstler und nur zum Jahresende auch als Fotograf tätig, hat erneut einen „Anthropia“-Kalender vorgelegt.

„Anthropos“, das ist im Griechischen der Mensch. In Großes Fotokalender geht es um die Spuren desselben. Gestutzter Rasen, Flatterband in der Natur, ein neongrell erleuchteter Kiosk im Dämmerlicht eines verlassenen Parkplatzes.

„Anthropia“ könnte weiter von der touristischen Motivik anderer Kalender kaum entfernt sein. Im Juli ist hier ein Foto von Schneematsch platziert, im Wonnemonat Mai ein Bild aus Potsdam: Es zeigt einen Morgen im Hof des Netto-Supermarktes in der Babelsberger Stephensonstraße. Ein gelber LKW, eingepfercht zwischen zwei Mauern, eine saniert, die andere bröckelnd und graffitiverziert. Potsdam, auch dies.