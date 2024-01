Von Tanzwut bis Techno Ein Ausblick auf die Potsdamer Musikfestspiele 2024

Im Jahr 1518 soll die Stadt Straßburg von einer Tanzepidemie befallen worden sein. Mehrere Hundert Menschen begannen aus heute ungeklärten Gründen auf der offenen Straße zu tanzen. Drei Monate ging das so, es soll Tote gegeben haben. Es lässt sich nicht mehr sagen, was die Epidemie auslöste oder welche Musik die Menschen damals über ihre Grenzen trieb. Was sich heute untersuchen lässt: Wie es Musik schafft, so in unsere Körper zu fahren, dass der Körper nicht anders kann, als dem Rhythmus zu folgen.