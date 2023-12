Weihnachtsmarkt anno 1937 Wie Otto Heinrich Potsdam sah

Fast meint man, die Kälte selbst zu spüren. Der Rauch aus den Schornsteinen steht geradezu in der Luft, auf den Dächern liegt Schnee. Menschen stehen dicht gedrängt zusammen. Jemand hat einen Schlitten dabei. Rechts ein Kasperletheater. Links ein Licht aus einem Fenster, an dem man sich optisch aufwärmen kann. In der Mitte eine Tanne, die so hoch ist, dass sie bis zu den Dachgiebeln reicht: Es ist Weihnachtsmarkt in Potsdam. Wir schreiben das Jahr 1937.