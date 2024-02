Welten in Boxen Zu Besuch bei der Künstlerin Elisabeth Dishur

Kurz nachdem Elisabeth Dishur mit ihrer Kunst anfängt, mietet sie ein Ladengeschäft in der Kurfürstenstraße an. Obwohl sie dort ihre Arbeiten verkaufen möchte, hält sie es verschlossen. „Ich saß da hinten, habe gebaut und mir gedacht: Wenn einer reinkommt, was soll ich denn sagen? Was mache ich denn hier?“, erzählt sie. Zwölf Jahre ist das jetzt her.