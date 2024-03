Wo Potsdams Literatur blüht Fünf Entdeckungen für den Bücherfrühling

An diesem Wochenende tobt in Leipzig die Buchmesse. Toben wir ein wenig mit und werfen einen Blick auf fünf der besten aktuellen Bücher, die Potsdam in ihren Genen tragen. Ob Erinnerungsprosa, Roman, Jugend- oder Kinderliteratur: Ende und Anfang liegen hier nahe beieinander. Es geht um Aufbrüche, aber der Tod lauert. Mal dräut er, mal kichert er.