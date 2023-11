Seilbahn statt S-Bahn Teltowerin möchte Buschwiesen retten

Bis Ende der 2030er-Jahre soll die S-Bahnlinie 25 von Teltow nach Stahnsdorf verlängert sein. Vorausgesetzt, alles klappt, wie geplant, und niemand schießt quer. Zum Beispiel Carola Fußwinkel mit ihrer Idee, stattdessen eine Seilbahn auf den rund fünf Kilometern einzusetzen. Was auf den ersten Blick schräg klingt, entspricht tatsächlich einer Empfehlung des deutschen Verkehrsministers.

Die Geschichte dieser Strecke begann schon vor dem Ersten Weltkrieg, erzählt Carola Fußwinkel. Damals wurde zur Vorbereitung des Ringschlusses der Anhalterbahn über Lichterfelde nach Wannsee schon die Trasse aufgeschüttet. Nach dem Krieg änderten sich die Pläne jedoch und dort, wo Schienen hätten hinkommen sollen, wuchsen stattdessen Bäume. „Ein großartiges Biotop“, sagt die Teltowerin.

Kleinräumige Strukturen würden zerstört

Sie spricht von Nisthöhlen für zahlreiche Tierarten in umgestürzten Bäumen, von Bunt-, Mittel- und Schwarzspechten, Fledermäusen, Kleibern und Meisen, davon, wie wichtig das Biotop für den Wasserhaushalt sei und von der abwechslungsreichen Fauna auf den Buschwiesen rund um das Wäldchen. Wassergräben befinden sich entlang der Baumreihen, Hecken neben den Wegen. „Wir haben hier genau das, was vom Naturschutz immer verlangt wird: kleinräumige Strukturen.“

Carola Fußwinkel aus Teltow © Konstanze Kobel-Höller

Doch diese Idylle soll nicht bleiben. „Durch die S-Bahn steht ein ganz großer Eingriff bevor“, so Carola Fußwinkel. Das Gebiet würde durch die Trasse zerschnitten werden, das sei für die Tiere, die Naherholung und die Landwirte schlimm. „Die S-Bahn verbindet Punkte, aber sie zerschneidet Flächen“, sagt die Grundschullehrerin.

Sie schlägt eine Alternative vor: eine Seilbahn über die Buschwiesen. Eine Einzelumlaufbahn, wie sie in Schigebieten zu finden ist, habe eine Kapazität von bis zu 1000 Passagieren in der Stunde. Ein Vorteil - neben der Erhaltung der Natur - seien kurze Wartezeiten, weil laufend neue leere Kabinen ankommen. Ein Nachteil, dass die Stahnsdorfer in Teltow umsteigen müssten.

Verkehrsministerium fördert Seilbahnen als ÖPNV

Im November hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Leitfaden „Urbane Seilbahnen im öffentlichen Nahverkehr“ herausgegeben. Damit sollen Kommunen dazu motiviert werden, dieses Verkehrsmittel verstärkt einzusetzen, unter anderem, um Lücken im ÖPNV-Netz zu schließen oder bestehende Linien zu verlängern. Der Leitfaden zeige, „wie urbane Seilbahnen auch in Deutschland eingesetzt und in das Nahverkehrsnetz integriert werden können“, heißt es auf der Homepage des Ministeriums.

Hier soll eine Seilbahn von links nach rechts führen - anstelle der S-Bahn. © Konstanze Kobel-Höller

Argumentiert wird damit, dass der Bau urbaner Seilbahnen kostengünstig sei und schneller gehe als bei anderen Verkehrsträgern, weil „die benötigte Infrastruktur aus Stationen und Stützen vergleichsweise mit geringem Aufwand und auf kleiner Fläche errichtet werden kann.“ Zudem seien bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten mit Bundesmitteln fördermittelfähig, heißt es.

Stahnsdorf und Teltow wollen keine Seilbahn

Doch Carola Fußwinkel trifft in den betroffenen Kommunen nicht auf offene Ohren. Stahnsdorfs Pressesprecher Stephan Reitzig hebt die Nachteile hervor: Die Seilbahn sei mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 20 Stundenkilometern deutlich langsamer als die S-Bahn, die realistisch bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell fährt. Die Fahrzeit betrage in der Luft mindestens zwölf Minuten, dazu kommt noch der Zeitverlust durch das zusätzliche Umsteigen, rechnet Reitzig vor. Auf der Schiene dauere die gleiche Strecke dagegen nur höchstens fünf Minuten. Zudem können pro Zug 1800 bis 3600 Menschen transportiert werden.

Reitzig ist außerdem davon überzeugt, dass die Errichtungskosten nicht niedriger als bei der S-Bahn-Verlängerung wären, weil in Teltow dafür ein bisher nicht berücksichtigtes neues Bauwerk errichtet werden müsste. Dazu müsste jeder einzelne Pfeiler mit einer Zufahrt für Rettungsfahrzeuge erschlossen sein.

Eine Seilbahn ist eine sehr schöne touristische Anlage, die sicher ihre Nutzer findet, ist aber für den ÖPNV ungeeignet. Thomas Schmidt (SPD), Bürgermeister von Teltow

Wie Stahnsdorf kann es sich auch Teltow nicht vorstellen, als Vorhabensträger für eine solche Seilbahn einzuspringen. „Eine Seilbahn ist eine sehr schöne touristische Anlage, die sicher ihre Nutzer findet, ist aber für den ÖPNV ungeeignet“, vertritt Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) eine andere Meinung als der FDP-Minister.

S-Bahn-Fahrer Kay Kudell möchte gerne den ersten S-Bahn-Zug nach Stahnsdorf fahren. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der S-Bahn-Fahrer Kay Kudell, auch Stadtverordneter für Die Linke in Teltow, hat 2005 die erste S-Bahn nach Teltow gefahren und würde auch gerne die erste Fahrt nach Stahnsdorf übernehmen. „Wir kämpfen schon seit Jahren um die Verlängerung“, sagt er. Teltow habe ein Verkehrsproblem und mit der Verlängerung der S 25 könne man die Leute schon in Stahnsdorf abfangen, wo auch der nötige Platz für Park-and-Ride sei, sagt er.

Gegen die S-Bahn werde immer mit der Versiegelung, ihrer Troglage und der Beeinflussung des Grundwassers argumentiert, so Kudell. Doch auch für eine Seilbahn seien riesige Fundamente und eine unterirdische Versiegelung nötig, kontert er, die sicher auch das Grundwasser beeinflussen würde. Dazu laufe sie 24/7, was ein ständiges Grundgeräusch und damit eine Beeinflussung der Tierwelt zur Folge hätte.

Tierbrücken und eine Verlagerung des Biotops

Dennoch zeigt er Verständnis für das Anliegen von Carola Fußwinkel: Er ist für Tierbrücken und schlägt außerdem vor, dass das Pappelwäldchen Richtung Ruhlsdorf erweitert wird, damit sich das Biotop dorthin verlagern kann. „Damit müsste man aber langsam einmal anfangen. Noch haben wir mehr als zehn Jahre Zeit.“

Carola Fußwinkel gibt jedenfalls noch nicht auf. Sie setzt auf Information. Gespräche mit 80 Spaziergängern auf der Wiese hätten gezeigt, „dass die S-Bahn kommen soll, aber nur zwei Spaziergängern war klar, dass der Wald dafür gefällt werden soll“. Auch in die Fraktionen geht sie. Einzelne zu überzeugen, das sei kein Problem, für Mehrheiten reiche es aber nicht.

„Rein menschlich kann ich verstehen, dass sich alle auf die S-Bahn eingeschossen haben. Aber ich denke, die neuen Probleme unserer Zeit erfordern auch neue Lösungen.“ Es müsse zumindest darüber gesprochen werden, dass in Teltow etwas Besonderes verloren gehen würde. „Wenn hier der erste Bagger anläuft und ich habe nichts gemacht - das würde ich mir nicht verzeihen.“