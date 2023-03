Hohe Kosten, wenig Sonne Zu Ostern wird es nur wenig Spargel geben

Wann gibt es den ersten Spargel? Fragen wie dieser weichen Brandenburgs Spargelbauern gerne aus. Von Prognosen halten die meisten wenig. Denn manchmal kommt es ja doch ganz anders. Aber bei einer Frage sind sich die Landwirte einig: Ostern wird es erstmal nur ein bisschen Spargel geben, die richtige Ernte geht später los.

„Den ersten Spargel wird es an Ostern wohl geben. Aber wir rechnen damit, dass erst danach größere Mengen geerntet werden können. Wir brauchen einfach noch mehr Sonnenstunden“, sagt Marc Hoffmann vom Spargelgut Diedersdorf im Kreis Teltow-Fläming, südlich von Berlin. Der 42-Jährige ist vor über 20 Jahren in den Familienbetrieb eingestiegen. Ihm ist wichtig, bei all den Problemen optimistisch zu bleiben.

Düstere Prognosen für den Spargel

Gestiegener Mindestlohn und höhere Energiepreise machen den Spargelbetrieben in Brandenburg zu schaffen. Im vergangenen Jahr war die Stimmung auf vielen Höfen schlecht. Immer wieder sprachen Anbauer davon, die Kosten nicht mehr tragen zu können und die Anbauflächen zu verkleinern oder sogar ganz aufzugeben.

Bewahrheitet hat sich das scheinbar nicht – zumindest noch nicht: Nach Angaben des Beelitzer Spargelvereins ist kein Betrieb bekannt, der seinen Spargelanbau eingestellt hat oder Flächen reduzierte. Amtliche Zahlen über die diesjährige Anbaufläche gibt es noch nicht. Doch der Verband der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer geht dennoch von einem Rückgang der Flächen in Brandenburg aus.

Auf dem Gut Herrenhölzer in Bensdorf, nicht weit entfernt von der Landesgrenze zu Sachsen, wird in diesem Jahr zwar noch nicht verkleinert, aber schon auf 30 bis 40 der insgesamt rund 120 Hektar großen Spargelanbaufläche nicht mehr angepflanzt. Die Auswirkungen seien in den nächsten Jahren erst spürbar. „Die Kunden merken es erst, wenn es zu spät ist“, sagt Produktionsleiter Marco Kriewitz. „Dann können sie die gespritzte und unreife Ware aus den Importländern kaufen.“ Die Standards, die an den Deutschen Spargel gestellt werden, gälten dort nicht.

Dieses Jahr ist entscheidend. Jürgen Jakobs, Vorsitzender vom Beelitzer Spargelverein

„Es sind dunkle Wolken am Himmel“, sagt der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs. Bei den Düngekosten seien die Preise explodiert. Die Lohnkosten seien durch den Mindestlohnanstieg im vergangenen Jahr auf zwölf Euro stark gestiegen. „Das schlägt ordentlich ins Kontor.“ Die gestiegenen Preise würden die Betriebe nicht an die Kunden weitergeben und blieben somit auf den Verlusten sitzen. Jakobs schätzt, dass der Spargelanbau in Brandenburg in den kommenden Jahren um rund 25 Prozent zurückgefahren wird. „Dieses Jahr ist entscheidend.“

Denn: Es komme maßgeblich darauf an, wie sich die Verbraucherinnen und Verbraucher verhielten, ob ihre Kaufzurückhaltung aus dem vergangenen Jahr schwindet, und ob sie zum regionalen Spargel griffen und dafür bereit seien, ein paar Euro mehr auszugeben als für die günstigere Konkurrenz aus dem Ausland. „Die Verbraucher haben es in der Hand“, sagt der Spargelbauer. Denn im Supermarkt werden sie wieder regionalen Spargel und solchen aus dem Ausland finden. Der Einzelhandel habe bereits signalisiert, auch auf Importe beispielsweise aus Italien und Peru auszuweichen.

Landwirte setzen auf Direktvermarktung

Frank Saalfeld, Geschäftsführer vom Verband der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer, beklagt, auf Regionalität zu setzen, sei von den Supermarktketten nur „ein Alibi“. Erst, wenn nichts mehr da sei, werde auf den Spargel aus der Region zurückgegriffen.

Diejenigen Bauern, die es sich leisten könnten und viel direkt über ihre Hofläden und Verkaufsstände an die Kunden verkauften, überlegten, ihre Flächen für den Einzelhandel zu reduzieren, um dem Preisdumping nicht mehr ausgesetzt zu sein. Zwar sind laut Rückmeldung der Spargelbetriebe ausreichend Erntehelfer vorhanden. Wegen gestiegener Personalkosten wollen einige Höfe mit weniger Kräften auskommen.

Spargel-Ernte Anbaufläche: 2022 wurde in Brandenburg laut dem statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg auf rund 3800 Hektar Spargel angebaut, damit lag sie das sechste Jahr in Folge auf gleichbleibend hohem Niveau. In Beelitz, dem Kernanbaugebiet, hat sich die Fläche von 2018 bis 2022 von 1750 Hektar auf rund 1500 Hektar reduziert. Brandenburg steht flächenmäßig aktuell nach Niedersachsen und knapp gefolgt von Nordrhein-Westfalen auf dem zweiten Platz in Deutschland. Ernte: Nach Angaben des Verbands der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer wurden im vergangenen Jahr rund 18.700 Tonnen Spargel in Brandenburg geerntet. Das macht einen Anteil von 17 Prozent an der bundesweiten Ernte aus. Laut dem Landesamt war es das schlechteste Erntejahr seit sieben Jahren. Erntezeit: Von April bis zum Johannistag (24. Juni). Preis: Ein Kilogramm Spargel der ersten Klasse wird zunächst rund 15 Euro kosten, danach sind die Stangen, je nach Aussehen, für vier bis zwölf Euro erhältlich.

Der Spargelbetrieb Jakobs hat nach eigenen Angaben deutlich für seine Kunden investiert. Der Verkaufsraum sei verschönert worden, so auch die Bauernscheune in Schäpe in Beelitz. Jakobs hält es für falsch, nicht zu investieren, trotz der düsteren Aussichten.

Das Spargelgut Diedersdorf beliefert Edeka- und Rewe-Mäkte in der Region direkt. Das sei von Vorteil, sagt Hoffmann, da diese eher auf regionale Produkte zurückgriffen, als diejenigen, die ihre Ware über die Zentrale beliefert bekämen. Hoffmann ist sich sicher: Die Menschen seien bereit, für hochwertigen Spargel mehr Geld auszugeben. „Der Spargel aus Peru ist lange unterwegs. Hier wird er morgens gestochen und ist bestenfalls am selben Tag noch im Laden. Den Unterschied schmeckt man.“

Vom Preis sei für jeden etwas dabei. Anfangs koste das Kilogramm Spargel 8 bis 15 Euro, je nach Aussehen. Nach Ostern werde es dann schnell günstiger, dann koste das Kilogramm vier bis zwölf Euro. „Es muss ja nicht immer die gerade, schönste Stange sein“, sagt Hoffmann. Eine etwas dünnere, kürzere, schmecke immerhin genauso gut, sei aber günstiger.

