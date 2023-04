Baumblüte in Werder mit neuem Konzept Was die Besucher dieses Jahr beim Traditionsfest erwartet

Regionales für den Gaumen, einige Fahrgeschäfte für Kinder, ausgewählte Konzerte – und jede Menge Obstweine zum Probieren: So soll das diesjährige Werderaner Baumblütenfest aussehen. Der exzessive Partytourismus soll dagegen Geschichte sein. Was genau erwartet die Besucherinnen und Besucher?

Wann findet das Baumblütenfest statt?

Es beginnt am 22. April und dauert bis zum 1. Mai. Das Festgelände ist am Wochenende und dem 1. Mai von 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Unter der Woche öffnet es erst um 11 Uhr. Die Obstgärten wollen täglich von 10.30 Uhr bis 22 Uhr öffnen.

Was sieht das neue Konzept vor?

„Kleiner, feiner – und mehr Werder“: so lautet das Motto des diesjährigen Festes, das von der eigens für das Event gegründeten städtischen Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH organisiert worden ist. Nach jahrelangen Imageproblemen – das Event war verrufen als Saufgelage – haben sich die Veranstalter ein neues Konzept überlegt, mit Beteiligung der Anwohner. Damit wollen sie Alkoholtouristen so gut wie möglich fernhalten. Statt des gewohnten Rummels mit vielen Fahrgeschäften, Bierausschank und Bierbänken soll es nur einzelne Fahrgeschäfte für Kinder geben.

Daneben setzt die Stadt statt vielen Konsumständen auf regionale Angebote. Das soll sich auch beim Essen wiederfinden. Statt einer „Bumbumbühne“, wie es Stadtsprecher Henry Klix formulierte, wird es ausgewählte Konzerte von Schlager bis Techno auf der Bismarckhöhe geben – mit beschränkter Gästezahl. Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Sebastian Hoferick sprach von 4500 Gästen. Mit wie vielen Besuchern die Stadt insgesamt rechnet, dazu will sie nichts sagen. Zu früheren Festen reisten mehrere hunderttausend Gäste an.

Und was geschieht, wenn doch wieder ein Saufgelage aus dem Traditionsfest wird? „Wir können nicht bestimmen, wer herkommt“, sagt Klix. Aber: „Alkoholexzesse und damit verbundene unangenehme Gruppendynamiken werden nicht toleriert, ein entspanntes Feiern wird durch ein umfassendes Sicherheitskonzept gewährleistet.“ Auf Randalierer werde entsprechend reagiert: die Polizei ist vor Ort. Vor der Bühne auf der Bismarckhöhe werde es Taschenkontrollen geben.

Obstbäume stehen schon in Blüte. Vor allem der Kirschbaum. © Andreas Klaer

„Ich denke, die Botschaft ist klar: das soll ein Fest für Familien werden“, sagte Klix. Um die Botschaft zu transportieren, haben die Veranstalter extra einen Imagefilm bei Youtube hochgeladen.

Was gibt es wo zu finden?

Auf der Festmeile Hoher Weg wird es Essen und Getränke geben, ausgewählte Stände bieten Kinderspielzeug, Kunst und Schmuck an. Dabei achten die Veranstalter darauf, dass es vor allem Kulinarisches aus der Region ist: Eisspezialitäten aus der Prignitz, Sanddorn-Produkte aus Petzow und „Tonis Obstwein“ zählen dazu. Aber auch ein türkischer Grill sowie peruanisches, arabisches, mexikanisches und Berliner Streetfood soll den Gästen zur Auswahl stehen.

Weitere Kulinarik wird es auf dem Regionalmarkt, unter anderem in Form von einer Weinbar mit brandenburgischen Weinen, auf dem Marktplatz sowie entlang der Regattastrecke geben. Dort stehen Foodtrucks und auf der Wiese an der Havel ist Platz für Picknickdecken. Anders als in den Vorjahren wird es dort keine Bühne geben.

Am Mühlenberg am Eingang der Insel wird ein Riesenrad aufgestellt.

In die blühenden Obstplantagen zu den Obsthöfen und -gärten geht es mit den Hop-on/Hop-off-Bussen der extra eingerichteten „Blütenrundfahrt“. Rund 40 Betriebe nehmen teil. Viele Gärten sind auch entlang des Hohen Wegs. Unter den Obstblüten gibt es außer Obstweinen Kaffee und Kuchen, nicht-alkoholische Getränke und Gegrilltes. Die Busse fahren ab dem Werderaner Bahnhof und dem Tannenhof dreimal stündlich ab 11 Uhr bis 17 Uhr unter der Woche und am Wochenende bis 19 Uhr. Ein Ticket, mit dem man den ganzen Tag fahren und an beliebigen Haltestellen ein- und aussteigen kann, kostet für Erwachsene zehn Euro und für Kinder fünf Euro.

Wie kommt man hin?

Da es einige Sperrungen geben wird – vor allem in der Zeit des Festumzuges am 22. April sowie am 1. Mai – rät die Stadt Besuchenden, mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad anzureisen. „Wir bitten alle Gäste des Baumblütenfestes, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, heißt es auf der Seite der Stadt. Die Odeg hat Sonderzüge angekündigt. So soll am Wochenende und am 1. Mai wie sonst nur unter der Woche üblich ab 14 Uhr der RE1 nach und von Werder (Havel) im 20-Minuten-Takt fahren. Das gilt laut Fahrplan bis 23:30 Uhr. Laut Stadt soll das vor allem für den Abfluss der Gäste aus Werder sorgen.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, muss sich auf Straßensperrungen und gesperrte Parkplätze einstellen. Geparkt werden kann zum Beispiel auf dem Tannenhof Werder. Das Parken auf dem Hartplatz wird am Tag des Festumzuges, dem 22. April, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16 Uhr sowie am 1. Mai ab 8 Uhr, nicht möglich sein.

Auch die Brandenburger Straße sowie teilweise die Moosfennstraße können für die Dauer des Umzugs nicht befahren werden. Außerdem ist der Hohe Weg an den Festwochenenden sowie am 1. Mai teilweise gesperrt, sowie auch die Inselstadt. Ausgenommen sind Anwohner:innen, Urlauber:innen sowie Mitarbeiter:innen einer Hauskrankenpflege, die mit entsprechendem Nachweis passieren können. Auch gibt es Sperrungen an der Phöbener Straße / Eisenbahnstraße sowie der Adolf-Damaschke-Straße.

Baumblütenball, Festumzug und Co.: Was sind die Höhepunkte?

Am Freitag, dem 21. April, wird das Fest mit dem traditionellen Baumblütenball auf der Bismarckhöhe eröffnet. Auf dem Event mit Büfett und Künstler:innen wie der Schlagersängerin Michelle wird die neue Baumblütenkönigin präsentiert.

Der große Festumzug mit Vereinen, Einrichtungen, Schulen und Institutionen sowie der Bürgermeisterin und der neuen Baumblütenkönigin läuft am 22. April von 13 bis 15 Uhr durch die Brandenburger Straße.

Auf der Bismarckhöhe gibt es während des Festes Schlager, Pop und Elektro auf einer Bühne. Die Party-Cover-Band „Right Now“ spielt am 22. April um 20 Uhr. Am 23. April gibt es um 11 Uhr Kammermusik von „Maestoso“ und um 18 Uhr singt Schlagersängerin Undine Lux. Tickets sind noch unter www.baumblütenfest.de erhältlich und an der Kasse. Für Kinder läuft am 22. und 23. April die „Tom Tom Kindershow“ jeweils um 15 Uhr mit Zauberei, Livemusik, Spielen und Geschichten.