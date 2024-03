Garagenbrand in Stahnsdorf Feuerwehr warnt vor Rauchentwicklung

In einem Garagenkomplex in Stahnsdorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt vor starkem Rauch. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Auch in Teilen Teltows kann es zu einer Geruchsbelästigung kommen.

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Wilhelm-Külz-Straße aus. Neben den drei Garagen stand auch ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, wurde niemand verletzt. (mit dpa)