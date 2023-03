Idylle statt Rummel Baumblüte in Werder soll wieder ein entspanntes Fest werden

Nach dreijähriger Pause wird in Werder (Havel) in diesem Jahr wieder die Baumblüte gefeiert. Alkoholtouristen, die in den vergangenen Jahren für schlechte Stimmung sorgten, will sich die Stadt mit einem neuen Konzept vom Hals halten. Was geplant ist und was die Obstbauern sagen.

Wann findet das Fest statt?

Gefeiert wird vom 22. April bis zum 1. Mai. Die meisten Obsthöfe sowie ein Regionalmarkt und verschiedene Verkostungs- und Händlerstände sind von Montag bis Freitag von 13 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Was gibt es wo? Foodtrucks entlang der Regattastrecke.

entlang der Regattastrecke. Regionalmarkt auf dem Marktplatz.

auf dem Marktplatz. Ein Riesenrad vor der Insel.

vor der Insel. Festmeile Hoher Weg mit Essen und handgemachten Produkten.

Hoher Weg mit Essen und handgemachten Produkten. Schlager, Pop und Elektro auf der Bismarckhöhe. Tickets: www.baumblütenfest.de.

Was gibt es für Kinder?

Musik, Spiele, Geschichten und Zauberei zeigt die „Tom Tom Kindershow“ am 22. April. Auf dem Marktplatz ist ein Kinderbereich zum Thema Obstkultur aufgebaut. An den Ständen und in den Gärten der Obstbauern werden alkoholfreie Säfte sowie Kuchen und Waffeln angeboten.

Ruhiges Fest, statt Rummel: Das Baumblütenfest will wieder werden wie in alten Zeiten. © picture alliance/dpa/Paul Zinken

Wie gelangen Besucher in die Obstgärten?

40 Obsthöfe und -gärten nehmen in diesem Jahr teil. Vom Bahnhof Werder und vom Park&Ride am Tannenhof fährt dreimal stündlich ab 11 Uhr bis 17 Uhr unter der Woche und am Wochenende bis 19 Uhr ein Bus die Betriebe an. Ein Ticket, mit dem man den ganzen Tag fahren und an beliebigen Haltestellen ein- und aussteigen kann, kostet für Erwachsene zehn Euro und für Kinder fünf Euro.

Welche Weine werden angeboten?

Bei Schultz´ens Siedlerhof auf der Elisabethhöhe werden 15 verschiedene Sorten angeboten. Darunter sind Erdbeere und Himbeere, Holunder- und Schwarze Johannisbeere. Inhaber Stefan Lindicke sagt: „Man schmeckt einfach, dass die Weine direkt aus den Früchten gemacht sind.“ Die Tropfen schmeckten „fruchtbetonter, kräftiger“. Aber auch Säfte gibt es. „Unser Apfelsaft von den Streuobstwiesen ist ein frischer Tropfen“, sagt Obstbauer Michael Schultz. Die teils alten Sorten wie Gravensteiner und Goldparmäne enthielten viele Gerbstoffe, dadurch seien die Säfte besonders „durstlöschend“. Dazu gibt es, je nach Hof, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes.

Was kostet der Wein?

Die Preise steigen „moderat“ an, sagen die Bauern. Je nach Hof werden 0,2 Liter Wein 3 Euro bis 3,50 Euro kosten. Für die Becher besteht eine Pfandpflicht.

Gibt es denn schon Blüten?

Das Fest findet in diesem Jahr früher als üblich statt. Grund ist die klimabedingt frühere Blüte der Bäume. Obstbauer Schultz sagt, es bestehen gute Aussichten, an beiden Wochenenden die Obstgärten in Blüte erleben zu können. „Erst kommt die Pflaume, dann die Kirsche. Es folgen Apfel, Birne und Quitte.“ Die Blüten, so Schultz, stünden bereits „in Startstellung“.

Was erhofft sich die Stadt vom neuen Konzept?

„Wir möchten das Fest nutzen, um die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu stärken und die Blütenstadt mit ihrer Kultur und ihren Traditionen als freundlichen Gastgeber zu präsentieren“, sagt Werders Erster Beigeordnete Christian Große (CDU). „Mit dem neuen Konzept bekommen wir wieder ‘mehr Werder’ in unser Baumblütenfest. Unsere Stadt soll wieder sichtbarer werden.“

Was sagen die Obstbauern?

Die Betriebe, mit denen diese Zeitung gesprochen hat, freuen sich auf das Fest. „Es war eine sehr schwierige Zeit mit Corona. Jetzt sind wir einfach froh, in den Gärten zu sitzen und wieder alte Bekannte zu treffen“, sagt Obstbauer Michael Schultz. Er vermutet, dass durch den neuen Radweg von Glindow nach Klaistow und Beelitz noch mehr Radfahrer kommen werden. Auch Hofinhaber Stefan Lindicke ist gespannt, was die Tage bringen werden. Corona habe den Betrieb schwer getroffen. Er ist zuversichtlich: „Das kann ein entspanntes Fest für alle werden.“

Zur Startseite