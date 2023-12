Weihnachtsbaum in Flammen Brandenburger Familie muss an Heiligabend ihr Haus räumen

In einem Einfamilienhaus in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ist an Heiligabend ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen. Der Brand sei von umliegenden Feuerwehren gelöscht worden, berichtete ein Sprecher der Leitstelle Brandenburg am Montag.

Eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil das Haus zunächst unbewohnbar sei, musste die Familie zu Bekannten umziehen. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. (dpa)