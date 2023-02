Ein Kraftprotz gibt auf Buche auf der Potsdamer Freundschaftsinsel wird gefällt

S und B, M und M, Anna, Kahtleen und Susanne – sie sind nur eine kleine Auswahl von vielen, die sich bei einem Besuch auf der Potsdamer Freundschaftsinsel in der Rinde der großen Rotbuche am linken Torhaus verewigt haben. Der markante Baum, der – unüblich für eine Buche – von unten her verzweigt ist, hat von jeher Besucher angezogen. Nun ist seine Zeit gezählt. Noch im Februar wird der tote Baum gefällt.

