Radfahrer-Unfall in Potsdam Unaufmerksamer Autofahrer stößt Radler mit Tür um

Zu einem eher untypischen Dooring-Unfall, also einem Zusammenstoß eines Radfahrers gegen eine sich plötzlich öffnende Fahrzeugtür ist es am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer war beim Öffnen der Hecktür seines Fahrzeugs offensichtlich unaufmerksam, berichtete die Potsdamer Polizei. Ein 65-jähriger Radfahrer, der gerade den Lkw passieren wollte, konnte der sich öffnenden Tür nicht mehr ausweichen und stürzte. Der Radler auf dem Elektrorad verletzte sich leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, konnte anschließend seine Fahrt aber fortsetzen. Am Rad entstand auch nur ein leichter Sachschaden von etwa 50 Euro, hieß es von der Polizei.

In dem Zusammenhang mit diesem Dooring-Unfall empfiehlt die Polizei Auto- und Lkw-Fahrern vor allem den rückwärtigen Verkehr beim Öffnen von Türen am Straßenrand im Blick zu haben. Beim Aussteigen sei ein Schulterblick oder ein Kontrollblick mittels Spiegel gut, beim Öffnen von Türen wenn möglich ein Übergreifen, den sogenannten Holländer-Griff einsetzen, also die der Tür abseitige Hand nutzen - so kann ein Schulterblick nicht vergessen werden. Auf jeden Fall sollten Fahrzeugtüren sehr langsam geöffnet werden, um gegebenenfalls noch reagieren zu können. Radlern wird empfohlen, möglichst ausreichend Abstand zu geparkten Fahrzeugen zu halten und bremsbereit sowie stets mit angepaster Geschwindigkeit zu fahren. (KG)

