Die Sanierung der historischen Gutsanlage im Potsdamer Stadtteil Satzkorn zieht sich in die Länge. Wie die Stadt in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Mitten in Potsdam mitteilte, werde allein der Anschluss des Hauses an die Druckentwässerungsleitung noch bis zu anderthalb Jahren dauern.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Gutshaus mit Nebengebäuden am Ortsrand, das seit zwei Jahren von einem Investoren-Trio saniert und optisch in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, soll Gewerbe, Wohneinheiten und ein Veranstaltungszentrum für den Ortsteil beherbergen. Auch eine Ölmühle ist offenbar geplant, die Stadt hat eine Genehmigung zum Bau erteilt.

Doch der Zeitpunkt zur Erschließung der Anlage ist offen: Zwar sei die Maßnahme in den Investitionsplan 2024 des für die Erschließung verantwortlichen kommunalen Versorgers Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) aufgenommen worden. Doch geht man schon jetzt aufgrund der vorhandenen Kapazitäten von einer „Umsetzungszeit von ca. 1 bis 1,5 Jahren“ aus, hieß es von der Stadt.

Offen ist weiterhin die Unterschutzstellung der gesamten Gutsanlage. Zwar streben die Eigentümer die Aufnahme der Anlage in die Denkmalliste an, doch laut Stadt haben das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum dies bisher abgelehnt. Hingegen unterstütze die Untere Denkmalschutzbehörde der Landeshauptstadt „den Antrag der Eigentümer des Gutshauses auf Unterschutzstellung des ehemaligen Gutsparks in Satzkorn“, hieß es weiter. Um die Anlage „dieser einmaligen Dorfanlage“ zunächst zu schützen, sei eine Denkmalbereichssatzung in der Bearbeitung, so die Stadt.