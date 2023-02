Tag des Bevölkerungsschutzes Aktionstag mit Bundesamt für Katastrophenhilfe

In Potsdam soll am 24. Juni der sogenannte Tag des Bevölkerungsschutzes stattfinden. Was dabei genau auf dem Programm steht, ist noch offen. Die Landesregierung hatte bereits im November 2022 einen Auftrag für rund 228.000 Euro an eine Kölner Eventagentur vergeben. Sie war der einzige Interessent. Der Sprecher für Brand- und Katastrophenschutz der SPD-Landtagsfraktion Uwe Adler sagte, es sei eine wichtige Aufgabe staatlichen Handelns, die Resilienz und Kompetenz der Bevölkerung im Umgang mit solchen Krisen und Notlagen zu stärken. „Wir nutzen mit dem Tag des Bevölkerungsschutzes die Chance, Synergien zu schaffen und bieten eine Plattform, um gemeinsam Strategien und Krisenbewältigungskonzepte zu entwickeln.“ Der Aktionstag in Potsdam werde durch den Bund als Pilotvorhaben für einen bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes genutzt. Der Bund möchte für Krisenvorsorge sensibilisieren. (mar)

