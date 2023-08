Tradition wird fortgesetzt Violinist Daniel Hope hält diesjährige Oberlinrede in Potsdam

Die diesjährige Oberlinrede am 9. November wird der Violinist Daniel Hope halten. Das teilte die Oberlinstiftung mit. Ab 19 Uhr werde Hope in der Oberlinkirche über die gewaltsamen Übergriffe auf Juden am 9. November 1938 sprechen. Dabei nehme er auch seinen Vorfahren Michel Hirsch in den Blick, den ersten Rabbiner der Stadt Potsdam.

Die Rede in der Potsdamer Oberlinkirche hat Tradition. In der Vergangenheit sprachen dort rund um den Reformationstag unter anderem der Polarforscher Markus Rex, Altkanzlerin Angela Merkel oder Georg Friedrich Prinz von Preußen. (kwi)