Unter Drogen durch Berlin und Potsdam Autodieb mit gestohlenem Wagen erwischt

Polizisten haben einen mutmaßlichen Autodieb in Berlin-Wannsee gestoppt. Der 24-Jährige soll am Freitagnachmittag zuvor aus einer Seitenstraße der Zeppelinstraße in Potsdam einen rund elf Jahre alten Wagen gestohlen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Eigentümer hatte den Diebstahl „vermeintlich mit dem Originalschlüssel“ entdeckt und alarmierte die Polizei. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen kurze Zeit später gefunden werden.

Der 24-jährige Berliner soll unter anderem ein gestohlenes Smartphone und „gefährliche Gegenstände“ bei sich gehabt haben. Daneben habe er augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden und besitze keine Fahrerlaubnis. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Nachdem die Polizei Spuren am Wagen gesichert hatte, bekam der Eigentümer sein Auto wieder. Die Kriminalpolizei ermittelt. (akb)