Wohnen und Energie in Potsdam PNN-Leserforum mit Experten

Die bereits gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise sorgen für Unsicherheit und viele Fragen auch in Potsdam: Was bedeuten die gekappten Gaslieferungen aus Russland für die Energieversorgung der Landeshauptstadt? Kommt Potsdam trotzdem sicher durch den Winter? Was kann ich gegen steigende Preise tun? Wie Energie sparen? Was tue ich, wenn ich die Miete wegen gestiegener Nebenkosten nicht mehr bezahlen kann? Welche Möglichkeiten zur Beratung und Entlastung gibt es? Die PNN laden am kommenden Dienstag, dem 6. Dezember, ab 18 Uhr gemeinsam mit dem städtischen Wohnungsunternehmen Pro Potsdam zu einem Online-Leserforum mit Experten zu den Themen Wohnen und Energie ein.

Zu dem Gespräch erwartet werden neben Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Pro Potsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal auch Holger Catenhusen, Geschäftsführer des Mietervereins Potsdam, und Joshua Jahn von der Energiesparberatung der Verbraucherzentrale Brandenburg. Moderiert wird die Runde von PNN-Chefredakteurin Sabine Schicketanz.

Mitmachen beim PNN-Leserforum Fragen zu den Themen Wohnen und Energie können vorab per Mail an chefredaktion@pnn.de geschickt oder am Dienstag live per Smartphone, Tablet oder PC gestellt werden.

Wie berichtet erhöht der kommunale Energieversorger EWP ab Januar erneut seine Preise für Gas, Fernwärme und Strom. Bundeshilfen dämpfen die Entwicklung. Die Wohnungsunternehmen und Genossenschaften im Arbeitskreis Stadtspuren, die für rund 70.000 Wohnungen in Potsdam stehen, gehen trotz langfristiger Verträge mit der EWP von rund 63 Prozent höheren Betriebskosten für die Mieter:innen aus.

