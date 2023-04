Schlechte Aussichten für den Mai Ist dieser Frühling noch normal?

Zu kalt, zu frostig, zu regnerisch, so hat sich im April das Wetter gezeigt. Sonnige und warme Tage sind die Ausnahme geblieben. Und so soll es auch im nächsten Monat weitergehen. Inwiefern sind diese Temperaturen noch normal? Drei Experten ordnen das aktuelle Wetter ein. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Dieser Frühling ist gar nicht so ungewöhnlich

Gregor Neubarth, Meteorologe beim Dienst „Wettermanufaktur“ in Berlin-Tempelhof. Er sagt: Dieser Frühling ist gar nicht so ungewöhnlich.

Auch wenn viele gerade bibbern und klagen, so ungewöhnlich ist der Frühling in diesem Jahr gar nicht. Klar, Höchsttemperaturen von zehn Grad, wie wir sie gerade in Berlin erleben, liegen deutlich unter der Norm, eigentlich könnte man 14 oder 15 Grad erwarten. Aber dafür war es am vergangenen Wochenende ungewöhnlich warm, das verstärkt den Eindruck der Kälte. Am Ende wird der April voraussichtlich nur ein oder 1,5 Grad unter dem langfristigen Mittelwert liegen. Das wird sich voraussichtlich noch eine Weile fortsetzen, auch im Mai bleibt es zunächst kühl.

Erst in Richtung zweite Maihälfte könnte ein Hochdruckgebiet über Osteuropa dafür sorgen, dass warme Luft aus dem Süden zu uns strömt. Man darf nie vergessen: Entscheidend für die Temperatur ist nicht nur die Jahreszeit und die Intensität der Sonne, sondern auch die vorherrschende Wetterlage, die manchmal warme Luft aus dem Süden bringt, genauso aber auch Kaltluft aus der Polarregion zu uns befördern kann. In den vergangenen Jahren kam die Luft oft aus dem Süden, es war ungewöhnlich warm, daher erscheint es uns jetzt besonders kalt. Aber Schwankungen um den Mittelwert sind beim Wetter ganz normal.

Noch keine Sorgen über Etragseinbußen

Wolfgang Ehrecke ist Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Er sagt: Wir machen uns im Moment noch keine Sorgen über Ertragseinbußen.

Bei der aktuellen Wetterlage nehmen die Ackerkulturen in Niedersachsen zwar keinen Schaden. Doch die Entwicklung der Pflanzen und die Arbeiten auf dem Acker gehen zurzeit langsamer vonstatten als in anderen Jahren. So kam die Zuckerrüben-Aussaat dieses Jahr einige Wochen später in Gang als dies normalerweise der Fall ist. Der Raps blüht in den meisten Gegenden Niedersachsens etwas später als üblich. Auf dem Grünland verschiebt sich der Termin für den ersten Schnitt entsprechend nach hinten.

Wärmeliebende Kulturen wie der Mais, die bald in die Erde kommen, könnten sich bei anhaltender Kälte in der Entwicklung etwas schwertun. Den meisten Kulturen gemein ist aber ihre Fähigkeit, Entwicklungsdefizite recht schnell aufzuholen, wenn die Bedingungen bei steigenden Temperaturen besser werden. Insofern machen wir uns in Niedersachsen im Moment noch keine Sorgen über mögliche Ertragseinbußen. Bei der Obstblüte in Norddeutschland gibt es momentan noch keine erkennbaren Schäden. Eine Gefahr für die Obstblüte besteht in der Regel erst dann, wenn die Temperaturen unter null Grad Celsius sinken und dann keine Beregnung zum Schutz der Blüten möglich ist.

Auf zu kalte Monate folgen häufiger zu warme Monate

Peter Hoffmann ist Meteorologe und Klimawissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er sagt: Auf zu kalte Monate folgen häufiger zu warme Monate.

Auch im sich erwärmenden Klima können einzelne Monate mal etwas kühler ausfallen. Der diesjährige April war dabei gar nicht extrem, er entspricht ungefähr dem Mittelwert der 1960er- bis 1990er-Jahre. Der Blick zurück zeigt allerdings, dass solche kühlen Monate in den vergangenen Jahren eher Ausnahmen waren, viel häufiger gab es Monate, die deutlich zu warm ausfielen. Die letzten Jahre waren zudem geprägt von Frühjahrstrockenheit. Flächendeckender Regen in der beginnenden Vegetationsphase, so wie in diesem Jahr, fiel selten.

Aus den Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte wissen wir heute, dass die Witterung durchaus länger und häufiger in extreme Richtungen ausschlagen kann. Was das konkret für den weiteren Verlauf dieses Jahres bedeutet, bleibt jedoch vage.

Häufiger war es so, dass auf kühlere Monate wieder eine Reihe von zu warmen Monaten folgten. Das muss aber nicht bedeuten, dass uns trockene Hitze bevorsteht – die Sommer können auch mal warm und feucht ausfallen.