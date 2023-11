„Sozialpolitischer Skandal“ SPD und Studierendenwerk kritisieren Zinserhöhung der KfW-Bank auf Studienkredite

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert die Rücknahme der Zinserhöhung für Studienkredite der bundeseigenen Förderbank KfW. „Wir fordern die KfW auf, alternative Lösungen zu prüfen, damit Studierende nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten“, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Oliver Kaczmarek der „Augsburger Allgemeinen“. Zudem müsse Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die BAföG-Reform zügig vorantreiben. „Nur so kann vielen Studierenden geholfen werden, sich nicht unnötig zu verschulden“, betonte der SPD-Politiker.

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks Matthias Anbuhl nannte die Zinserhöhung auf effektiv 9,01 Prozent einen „sozialpolitischen Skandal“. So ist der Zinssatz Anbuhl zufolge derzeit doppelt so hoch wie für einen Immobilienkredit. „Es ist schon abenteuerlich: Der Zinssatz beim Studienkredit einer öffentlich-rechtlichen Förderbank steigt in schwindelerregende Höhen“, sagte Anbuhl. „Den Studierenden kann man derzeit nur zu höchster Vorsicht beim KfW-Studienkredit raten. Hier droht eine Schuldenfalle.“

Junge Menschen sind ohne ihr Wissen in eine Zinsfalle hineingelaufen. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der CDU

Die Union warf der Bundesregierung vor, viele der 85.000 Studierende, die in den vergangenen vier Jahren einen staatlichen KfW-Studienkredit abgeschlossen hätten, im Stich zu lassen. „Das ist ein Riesenproblem für etliche Studierende, die gerade regelrecht von einem Zinshammer getroffen werden“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jarzombek der „Augsburger Allgemeinen“ Zeitung.

„Junge Menschen sind ohne ihr Wissen in eine Zinsfalle hineingelaufen“, kritisierte der CDU-Politiker. Durch die Zinsen steige meist auch die monatliche Tilgungsrate. „Bei jedem Kauf einer Immobilie, einem Auto und sogar bei einem Elektrogerät gibt es eine Zinsbindung – beim Studienkredit nicht“, kritisierte Jarzombek die Konstruktion der Studienkredite. (rtr)