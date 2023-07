Spendenaufruf für Ukrainische Kinder Verein bittet um Spenden für Segeltour

Dem Verein Razam fehlen noch 700 Euro, um eine Segeltour für ukrainische Kinder aus Potsdam zu finanzieren. Am vergangenen Donnerstag und Freitag (13. und 14. Juli) sind insgesamt 80 Kinder mit dem Schiff Royal Louise über den Wannsee gesegelt, um die Sommerferien einzuläuten. Der Yacht- und Schifffahrtsverein zu Potsdam, dem der Nachbau des historischen Schiffs gehört, hat die Hälfte der Kosten für den Segeltörn übernommen. Den Rest soll durch Spenden zusammen kommen.

Gelohnt hat sich die Fahrt in jedem Fall, findet Razam-Gründungsmitglied Anton Niadzelka: „Für die Kinder war es einfach ein tolles Erlebnis und das Wetter war bei jeder Fahrt gut“, sagt er. Razam ist ein Verein der belarussischen Community in Deutschland mit Sitz in Berlin. Der Verein unterstützt die Ukraine-Hilfe in Potsdam, die derzeit noch am Aufbau ihrer Vereinsstrukturen arbeitet. Der Verein hilft auch Menschen in der Ukraine, zum Beispiel, in dem er Detektoren für Minen besorgt, wie Niadzelka berichtet.

Weil die Ukraine-Hilfe noch kein eigenes Vereinskonto hat, sammelt Razam die Spenden für die Segeltour. Spenden können per Banküberweisung an Razam überwiesen werden: Die IBAN lautet DE14 4306 0967 1186 2060 00, der Verwendungszweck „Ukraine-Hilfe Potsdam“. Es ist auch möglich, via Paypal zu spenden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.razam.de/segelausflugukraine/.

Die Ukraine-Hilfe Potsdam organisiert Veranstaltungen von der ukrainischen Community in der Landeshauptstadt. Die Gruppe arbeitet zurzeit an den Vorbereitungen für den ukrainischen Nationalfeiertag. Für Kinder und Jugendliche bietet der im Aufbau befindliche Verein seit neuestem regelmäßigen Schach-Unterricht an, und zwar immer dienstags und mittwochs um 15 Uhr in der Saarmunder Straße 44 in Potsdam. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Ukraine-Hilfe Potsdam erreicht man am besten online auf Facebook oder Instagram.