Der neuverlegte Rollrasen, ein ausverkauftes Olympiastadion und viel Optimismus im Vorfeld sollten nicht mehr als einen schönen Rahmen abgeben für den Auftakt Hertha BSCs in die Bundesliga-Rückrunde. Doch es blieb beim schönen Rahmen. Denn die Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann musste sich am Sonntag dem FC Bayern 0:4 (0:0) geschlagen geben. Anfangs viel zu passiv, kam Hertha nicht mehr auf Touren und am Ende sogar noch ziemlich unter die Räder.

Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage vor der Winterpause befindet sich Hertha zu Beginn der zweiten Saisonhälfte wieder im Abstiegskampf. Die Bayern dagegen rücken vor auf Platz zwei. Am Sonntag wechselte Klinsmann seine erprobte Startelf nur auf zwei Positionen. Für den angeschlagenen Karim Rekik lief Jordan Torunarigha in der Innenverteidigung neben Dedryck Boyata auf. Und für Per Skjelbred im defensiven, zentralen Mittelfeld startete der Neuzugang des Winters, Santiago Ascacibar.

Bayerns Robert Lewandowski legt einen Kaltstart hin

Bei den Bayern hingegen legte Robert Lewandowski einen Kaltstart hin. Der Stürmer war kurz vor Weihnachten operiert worden. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Serge Gnabry blieb auf der Ersatzbank. Aber auch sonst fehlten FCB-Trainer Hansi Flick viele Stammspieler, insbesondere Verteidiger wie Niklas Süle und Weltmeister Lucas Hernandez.

Aber daran kann es nicht gelegen haben, dass bei nasskalten Temperaturen ein ziemlicher Langweiler aufgeführt wurde, zumindest in den ersten zwanzig Minuten. Das änderte sich erst in der zweiten Halbzeit. Die Gäste aus München hatten einen gefühlten Ballbesitz von irgendetwas zwischen 85 und 90 Prozent, konnten daraus aber lange Zeit kein Kapital schlagen. Die Bayern wirkten behäbig bis pomadig in ihrer Spielanlage.

Die Berliner standen sehr tief und waren ausschließlich auf das Verteidigen ihres eigenen Tores bedacht. Im Stile eines Spielverderbers unternahmen sie in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit erst gar keine offensiven Bemühungen. Nach zwanzig Minuten köpfte Davie Selke eine Flanke von Kapitän Marvin Plattenhardt über das Tor. Das war die erste Annäherung an den Kasten von Manuel Neuer. Dieser sollte bis zur Halbzeitpause nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen müssen. Auf der Gegenseite vergab Lewandowski die beste Chance des ersten Abschnitts, als er Boyata abdrängen konnte, den Ball aber schließlich hauchdünn am langen Pfosten vorbeispitzelte.

Harmonie. Beim FC Bayern läuft zum Rückrundenstart alles nach Maß – auch Thomas Müller (M.) trifft. Foto: Soeren Stache/dpa

Hertha brauchte etwas, um am Spiel auch offensiv teilzunehmen. Wann immer sich die Möglichkeit für einen schnellen Gegenstoß ergab, unternahmen sie ihn. Doch sollte ihnen dabei kein nennenswerter Torabschluss gelingen. Immerhin stand die Abwehr lange Zeit stabil, Boyata und Torunarigha spielten wachsam und hatten wenig Mühe, die vornehmlich hohen Bälle der Bayern zu verteidigen. Und so war es ein wenig bezeichnend, dass es erst fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff zum ersten Eckball des Spiels überhaupt kam. Bayerns Spielmacher Coutinho schlug ihn hinter das Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich den 74 667 Zuschauern zunächst ein ähnliches Bild. Die Bayern kurvten in Dauerballbesitz um den 16er der Berliner herum, ohne die zündende Idee. Die Berliner versuchten ihrerseits, das Spiel zu verschleppen. Doch das war letztlich viel zu passiv und sollte sich rächen.

Nach knapp einer gespielten Stunde konnte Boyata als letzter Mann noch einen schönen Schuss von Ivan Perisic mit dem Kopf abwehren. Es wäre ein sicheres Tor für die Bayern gewesen. Das fiel kurz darauf. Nach einem erneuten Angriff der Bayern und einer leichten Verwirrung der Berliner Hintermannschaft erzielte Thomas Müller aus Nahdistanz die Führung für die Gäste.

Jürgen Klinsmann versucht alles, doch es hilft nichts

Nun war plötzlich Stimmung im Stadion. Ein Kopfballtor von Lewandowski kurz darauf wurde von Schiedsrichter Tobias Stieler nach nochmaliger Ansicht der Szene am Spielfeldrand die Anerkennung verweigert. Herthas Torwart Rune Jarstein hatte den Ball im Luftduell mit Lewandowski bereits in den Händen.

Herthas Trainer brachte nun Marius Wolf für Vladimir Darida. Klinsmann sortierte seine Elf nun in ein 4-4-2, Dodi Lukebakio rückte an die Seite von Selke in den Sturm. Doch nicht die Berliner konnten antworten, die Bayern spielten die Berliner nun förmlich her. Erst verwandelte Lewandowski einen Elfmeter zum 2:0, zuvor hatte Lukas Klünter Leon Goretzka im Strafraum festgehalten. Kurz darauf erzielte Thiago mit einem schönen Schuss das 3:0. Das Spiel war eine Viertelstunde vor dem Ende entschieden.

Der Gastgeber musste nun aufpassen, nicht gänzlich unter die Räder zu geraten. Die Bayern zeigten Spielfreude, Herthas Hintermannschaft hatte seine liebe Mühe. Perisic erzielte noch das 4:0. Dann war es aus Berliner Sicht endlich vorbei.