100 Jahre Rugby in Berlin Der SC Siemensstadt feiert seine besondere Geschichte

Als Ende der 1890er-Jahre ein Sport aus Großbritannien nach Deutschland schwappte und Jahrzehnte später auch die ersten Berliner in seinen Bann zog, war zunächst mal noch nicht ganz abzusehen, wie sich der Rugby in einem Land behaupten wird, dem viele aufwühlende Jahrzehnte bevorstehen sollten. Und auch wenn dieser Sport, ganz anders als in vielen anderen Regionen der Welt, hierzulande eher ein Nischendasein fristet, so hat sich bis heute doch eine einzigartige Community herausgebildet, die ihre Leidenschaft mit Liebe und Hingabe pflegt.