1:1 in der Fußball-Bundesliga Frankfurt schafft nur Remis gegen Bochum

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga erneut Punkte eingebüßt. Der Europa-League-Sieger kam am Freitagabend zum Auftakt des 26. Spieltages nicht über ein 1:1 (1:1) gegen VfL Bochum hinaus.

Torjäger Randal Kolo Muani rettete dem Team von Trainer Oliver Glasner mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 22. Minute einen Punkt. Vor 50.000 Zuschauern hatte zuvor Takuma Asano (14.) die Gäste in Führung gebracht.

Die Eintracht ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ohne Sieg und bleibt auf dem sechsten Platz. Am Samstag könnte der VfL Wolfsburg mit einem Heimsieg gegen Augsburg an der Eintracht vorbeiziehen. Bochum festigte durch den Punktgewinn den 14. Rang. (dpa)

Zur Startseite