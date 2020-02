Die sagenhaft gute Saison des FC Liverpool erstaunt selbst Trainer Jürgen Klopp. Durch den 1:0-Sieg seiner Reds am Samstag bei Norwich City hat der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League mit 76 Punkten den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City auf 25 Zähler ausbauen können. „Der Abstand ist wahnsinnig. Ich kann ihn schwer begreifen“, sagte Klopp nach dem 17. Liga-Sieg in Serie. „So etwas hatte ich noch nie. Es ist herausragend und so schwierig.“

Saisonübergreifend holte der Traditionsverein in der Premier League 103 von 105 möglichen Punkten. Seit 42 Partien sind sie in der Liga ungeschlagen. Die erste Meisterschaft seit 30 Jahren kann der Verein aus eigener Kraft bereits mit fünf weiteren Siegen perfekt machen können. Frühestens am 7. März kann der Klub den 19. Titel im Spiel gegen den AFC Bournemouth feiern, sollten die Konkurrenten Manchester City und Leicester City sämtliche Spiele verlieren. Eine Entscheidung kann es auch im Derby beim FC Everton am 16. März geben. Fest steht bereits: Nach der UEFA-Sperre von Manchester City ist die Champions-League-Teilnahme Mitte Februar gesichert.

Mehr zum Thema Schock für Guardiola Manchester City aus Champions League ausgeschlossen

„Wir werden alles dafür tun, dass es so weitergeht“, sagte Sadio Mané. Dem Stürmer gelang beim glanzlosen Erfolg beim Tabellenletzten aus Norwich nach seiner Einwechslung der Siegtreffer (78. Minute). „Wir sind Liverpool, wir sind ein starkes Team“, betonte Mané. Die nächste Gelegenheit, dies zu demonstrieren, bietet sich am Dienstag. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gastiert der Titelverteidiger beim spanischen Top-Club Atletico Madrid. (dpa)