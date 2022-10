2:1 gegen den FC Schalke 04 Wilfried Kanga schießt Hertha BSC zum ersten Heimsieg

Die Fans von Hertha BSC zeichnen sich in dieser Saison durch ein beachtliches Maß an Geduld aus. Ihrer Mannschaft bringen sie viel Nachsicht entgegen, sie wissen, bei den ausbleibenden Erfolgen, die fußballerische B-Note durchaus zu schätzen. Vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 am frühen Sonntagabend erinnerte der Anhang aber zur Sicherheit noch einmal daran, worum es beim Fußball geht. Als beide Teams aufs Feld kamen, hing in der Ostkurve ein Banner: „Belohnt euch für euren Kampf – mit drei Punkten in der Hand.“

Selten schien eine solche Aufforderung mehr Erfolg zu versprechen. Gegen wen sollte Hertha denn bitte den ersten Heimsieg der Saison einfahren, wenn nicht gegen die Schalker, die beim Anpfiff den letzten Platz der virtuellen Tabelle belegten?

Die Berliner schafften es tatsächlich. Aber wie? Bis fünf Minuten vor Schluss führten sie 1:0. Schalke glich aus. Doch Hertha kam zurück, erzielte das 2:1 und feierte vor 60.165 Zuschauern dank Wilfried Kangas Treffer den ersten Heimsieg seit fast auf den Tag genau einem halben Jahr. Einen besseren Moment für sein erstes Bundesligator hätte sich Kanga kaum aussuchen können. Ein Schrei der Erleichterung ging durchs Olympiastadion.

Boetius saß wieder auf der Bank und wurde später noch eingewechselt

Wie allgemein erwartet hatte Herthas Trainer Sandro Schwarz seine Mannschaft mit zwei Stürmern aufs Feld geschickt. Wilfried Kanga kehrte in die Startelf zurück, genau wie Chidera Ejuke. Marco Richter und Ivan Sunjic blieben an ihrer Stelle auf der Bank. Dort saß auch erstmals wieder Jean Paul Boetius, der sich vor gerade mal vier Wochen einer Hodenkrebs-Operation hatte unterziehen müssen.

Das Spiel sah nicht so aus wie das Duell zweier Abstiegskandidaten, was – etwas überraschend – auch an den Schalkern lag. Die Gäste, nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen nacheinander, mischten ordentlich mit, angetrieben von ihrem Interimstrainer Matthias Kreutzer. Würde die Laufleistung der Trainer in ihrer Coachingzone gemessen werden, so wäre bei ihm im Olympiastadion womöglich ein neuer Streckenrekord herausgekommen.

Marco Richter kam zur Pause und brachte neuen Schwung in Herthas Spiel. © REUTERS / LISI NIESNER

Aber auch sein Team war mit Eifer bei der Sache und spielte zudem einen durchaus ansehnlichen Ball. Zweimal jubelten die Gäste in der ersten Hälfte, aber zweimal taten sie es zu früh. Die beiden Tore, beide vom früheren Unioner Marius Bülter erzielt, zählten nicht. Beim ersten Mal nahm Martin Petersen den Treffer wegen einer Abseitsposition in der Entstehung zurück; beim zweiten Mal hatte Assistent Alexander Sather seine Fahne gehoben, doch aus dem vermeintlichen Abseits machte der Videoassistent ein Foulspiel an Dodi Lukebakio. Das Ergebnis war das gleiche: Es blieb beim 0:0.

Hertha hatte nach schwungvollem Beginn mit einer richtig guten Chance für Kanga Schwierigkeiten, sich offensiv in Szene zu setzen. Wenn überhaupt, dann gelang das über Dodi Lukebakio, der auf der rechten Seite eine stete Bedrohung für Schalkes Defensive darstellte. Mitte der ersten Hälfte bereitete er nahezu perfekt für Stevan Jovetic vor, der den Ball allerdings über die Torauslinie stolperte.

Trainer Schwarz reagierte in der Pause und brachte zur zweiten Hälfte Marco Richter für Chidera Ejuke, dem auf der linken Seite nicht allzu viel gelungen war. Kurz darauf konnten die Berliner tatsächlich jubeln. Schwarz wurde von seinen Co-Trainern zu Boden gerissen, Lucas Tousart rutschte auf Knien Richtung Ostkurve. Aus gut 25 Metern hatte er zum 1:0 für Hertha getroffen – mit ein wenig fremder Hilfe.

Schalkes Torhüter Alexander Schwolow, von Hertha ausgeliehen, ließ den Ball, den er eigentlich ohne größere Probleme hätte parieren müssen, über die Linie rutschen. „Weiter! Weiter! Weiter!“, rief Schwolow seinen Kollegen anschließend zu, Trainer Kreutzer mahnte von der Seitenlinie, die Körperspannung nicht zu verlieren – doch mit diesem Wirkungstreffer hatten die Schalker erst einmal gehörig zu kämpfen.

Die Umstände – nicht zwingend das Spiel machen zu müssen – kamen Hertha nun entgegen. Wirklich souverän aber war der Auftritt auch nach der Führung nicht. Die Berliner spielten erstaunlich fehlerhaft, leisteten sich einige Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten. Letztlich aber schienen die Schalker zu schwach, um Herthas ersten Heimsieg ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Doch Florent Mollet gelang tatsächlich der Ausgleich. Bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze flog der Ball durch die Beine von Herthas Verteidiger Agustin Rogel ins kurze Eck. Selbst davon aber ließen sich die Berliner diesmal nicht beirren. Vier Minuten später schlugen sie tatsächlich noch einmal zurück.

