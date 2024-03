Aufsteiger Darmstadt 98 trudelt nach dem 17. sieglosen Spiel in Serie dem direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Der Tabellenletzte verlor am Samstag gegen den FC Augsburg daheim mit 0:6 (0:5) und wurde für seine erschreckend schwache Vorstellung schon während der Partie von den eigenen Fans mit Pfiffen bedacht.

Vor 17.810 Zuschauern trafen der Ex-Darmstädter Phillip Tietz (1./84. Minute) und Ermedin Demirovic (20./29.) jeweils doppelt. Die weiteren Treffer zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg der Augsburger steuerten Fredrik Jensen (12.) und Ruben Vargas (24.) bei.

Der vorerst letzte Sieg der Hessen datiert vom 7. Oktober des Vorjahres. Damals gelang ein 2:1 in Augsburg. Entsprechend groß waren die Hoffnungen auf ein Ende der Negativserie. Doch es kam ganz anders. Das Darmstädter Debakel nahm früh seinen Lauf. Bis zur 29. Minute hatten die Gäste bereits fünfmal getroffen.

Es war die drittschnellste 5:0-Führung in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Noch zügiger gelang dieses Kunststück nur dem SC Freiburg beim 6:0 in Mönchengladbach (2021) und den Gladbachern beim 10:0 gegen Eintracht Braunschweig (1984).

Der 24. Bundesliga-Spieltag: Freitag, 01.03.2024: SC Freiburg - Bayern München 2:2 (1:1) Samstag, 02.03.2024: 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach 1:1 (1:0) VfL Bochum - RB Leipzig 1:4 (1:1) 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1) Darmstadt 98 - FC Augsburg 0:6 (0:5) VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 18.30 Sonntag, 03.03.2024: 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 15.30 TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 17.30

Auch in den weiteren Spielen am Samstagnachmittag blieben die Heimteams ohne Sieg. In Heidenheim brachte ein Slapstick-Tor die Gäste aus Frankfurt auf die Kurs, als Torhüter Kevin Müller einen Rückpass von Benedikt Gimber passieren ließ (39.). Der Keeper schlug unter den Ball, als dieser durch eine Bodenwelle versprang. Nach dem zweiten Frankfurter Tor durch Niels Nkounkou (49.) gelang Heidenheims Marvin Pieringer (59.) nur noch das Anschlusstor.

Mainz durfte durch den Treffer von Jonathan Burkardt (12.) auf den zweiten Heimsieg in Serie hoffen, doch Gladbach schaffte durch Nathan Ngoumou den Ausgleich (55.). Der Mainzer Dominik Kohr sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (84.).

Leipzig geriet in Bochum früh durch ein Freistoßtor von Maximilian Wittek in Rückstand (7.). Dani Olmo (30.) Lois Openda (69.), ein Eigentor von Ivan Ordets (71.) und Yussuf Poulsen (72.) drehten das Spiel. Zu allem Überfluss flog auch noch der Bochumer Moritz-Broni Kwarteng vom Platz (86.). Außerdem gewann Borussia Dortmund 2:0 beim 1. FC Union, mehr zu diesem Spiel lesen Sie hier. Bereits am Freitagabend hatten sich der SC Freiburg und Bayern München 2:2 getrennt. (dpa)