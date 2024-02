Umstrittener Leichtathletik-Trainer Thomas Springstein ist zurück Die Tochter trägt einen schweren Rucksack voll mit DDR-Vergangenheit

Einige werden sich noch erinnern an die große, elegante deutsche Sprinterin Anfang der Neunzigerjahre: Katrin Krabbe rannte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 in Tokio der Weltelite über 100 und 200 Meter davon, ihre Landsfrau Grit Breuer gewann Silber über 400 Meter. Die deutsche Leichtathletik strahlte hell, wenn auch nur kurz. Beide Athletinnen durchliefen das DDR-Leistungssportsystem, und beide – so stellte sich schon wenig später heraus – dopten und beide wurden trainiert von Thomas Springstein.