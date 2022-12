3:2 gegen Zweitligist St. Pauli Der 1. FC Union verabschiedet sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause

Der 1. FC Union beendet das Fußballjahr 2022 mit einem Sieg. Am Mittwoch gewannen die Berliner im Testspiel gegen den FC St. Pauli mit 3:2 (1:1) die letzte Begegnung vor dem Jahreswechsel. Die Union-Tore gegen den Zweitligisten aus Hamburg vor 969 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Jordan Siebatcheu Pefok (42.), Tim Skarke (67.) und Kevin Behrens (86.).

St. Pauli kam durch den Ex-Unioner Marcel Hartel per Foulelfmeter in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich und durch Johannes Eggestein (57.) zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Am Ende setzten sich die Berliner aber nicht unverdient durch. Trainer Urs Fischer setzte insgesamt 21 Spieler ein.

Es war der dritte Sieg im dritten Testspiel. Zuvor hatte Union bereits mit 2:0 gegen Hansa Rostock und mit 4:1 gegen den FC St. Gallen gewonnen.

Die Union-Profis haben nun über die Feiertage frei und setzen die Vorbereitung ab dem 29. Dezember fort. Vom 2. bis zum 11. Januar absolvieren die Berliner ein Trainingslager im spanischen Campoamor. Dort finden zwei weitere Testspiele gegen den FC Augsburg statt. Ernst wird es für Union am 21. Januar mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim. (Tsp/dpa)

