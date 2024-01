4:3 im Elfmeterschießen gegen FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf steht im DFB-Pokal-Halbfinale

Fortuna Düsseldorf hat nach einem dramatischen Elfmeterschießen erstmals seit 28 Jahren das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht und den FC St. Pauli aus dem Wettbewerb geworfen. Im Déjà-vu-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gewannen die Gäste das Viertelfinale am Dienstag in Hamburg 4:3 nach Elfmetern (2:2, 1:1, 1:0) und revanchierten sich für die Ligapleite drei Tage zuvor in Düsseldorf.

Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier hielt die Schüsse von Maurides und Marcel Hartel. Hartel scheiterte dabei gleich zweimal, der erste Versuch wurde wiederholt. Vincent Vermeij (38. Minute/Foulelfmeter) und Ao Tanaka (99.) hatten zuvor für die Fortuna getroffen und ihrem Club die Prämie in Höhe von 3,45 Millionen Euro ermöglicht.

Zweitliga-Tabellenführer St. Pauli verpasste die erste Halbfinalteilnahme seit 2006, die beiden Ausgleichstore durch Hartel (60./Foulelfmeter) und Carlo Boukhalfa (120.+1) blieben wirkungslos. St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler sah in der Verlängerung Gelb-Rot und verfolgte die erste Pflichtspielniederlage der Saison am Ende wie die 29 546 Fans am Millerntor von der Tribüne. (dpa)