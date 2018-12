Am Mittwochabend um kurz vor halb acht steuerten die Eisbären Berlin auf das perfekte Ende der Weihnachtsfeiertage zu. Jonas Müller hatte gerade das 3:0 für die Berliner gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven erzielt, die Zuschauer schwenkten begeistert ihre Schals und die jüngste Heimmisere mit fünf Niederlagen am Stück war nur noch eine Erinnerung aus ferner Vergangenheit. Leider wurden die Eisbären nach der rauschenden Startphase von der Vergangenheit noch einmal eingeholt, wenn auch nicht überholt. Am Ende besiegten sie die Pinguins vor 13 412 Zuchauern nur knapp und durchaus auch ein bisschen glücklich 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). Damit klettert das Team von Stéphane Richer in der Tabelle einen Platz nach oben auf Rang acht.

Dass es noch einmal so spannend werden würde, war nach den Treffern von Florian Busch, James Sheppard und eben Müller nicht zu erwarten. Aber die Gäste aus Bremerhaven zeigten, warum sie trotz einiger personeller Probleme seit dem Deutschland-Cup Mitte November das beste Team der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind. Chad Nehring und Carson McMillan brachten die Pinguins auf 2:3 heran, später gelang das auch Mark Zengerle noch einmal nach dem zwischenzeitlichen 4:2 durch Sean Backman.

Fast das gesamte letzte Drittel über befanden sich die Eisbären im Verteidigungsmodus. Der eigentliche Ersatzgoalie Maximilian Franzreb zeigte einige starke Paraden und verhinderte mehrfach den durchaus möglichen Ausgleich. Am Ende riskierten die Gäste alles, mit sechs Feldspielern versuchten sie das 4:4 zu erzwingen. Aber als Louis-Marc Aubry den Puck zum 5:3 ins leere Tor beförderte, war das Spiel entschieden. Der Jubel nach dem ersten Heimsieg nach fast einem Monat fiel entsprechend groß aus.