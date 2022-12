60 Jahre FASS Berlin Rüstig, nie rostig

Das Wohnheim Siegmundshof liegt in einer eher beschaulichen Ecke im Bezirk Tiergarten, gleich neben dem Hansaviertel, dem architektonisch bis heute interessantesten Teil im Bezirk. Zur Zeit als die Bauten von bekannten Architekten von Egon Eiermann über Otto Niemeyer bis Walter Gropius gerade fertigestellt waeren hatten unweit vom S-Bahnhof Tiergarten vor genau 60 Jahren ein paar Studenten eine kleine Idee, die bis heute weiterlebt: Sie gründeten den Freien Akademischen Sportverein Siegmundsoff, kurz FASS.

Dass dieses Signet dann jahrzehntelang nicht nur überleben sollte, sondern sich als kleiner großer Amateursportverein im Eishockey etablieren sollte, war den Protagonisten sicher nicht klar. „Das war eine reine Studententruppe, die kamen aus ganz Deutschland und wollten einfach ein bisschen rumdaddeln“, sagt Gerald Hagen, heute einer der Mannschaftsleiter des Regionalligateams und früher selbst Spieler bei Fass.

Seinerzeit kamen wohl viel der Studenten aus Bayern, dort war Eishockey immer schon populär und sie wollten halt auch in Berlin ihrem Hobby nachgehen.

Seit 1972 ist FASS ein reiner Eishockeyverein, der inzwischen wieder ausschließlich im Erika-Heß-Eisstadion seinen Trainings- und Spielbetrieb hat. FASS gehört mittlerweile zu den fünf ältesten reinen Eishockeyvereinen in Deutschland. Zwischendrin, da strebte Fass auch mal nach oben. Die erste Männermannschaft fungierte als Reserveteam für die großen Eisbären aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), spielte lange drittklassig.

Inzwischen hat der Klub auch ein Frauenteam

Doch im Jahr 2017 wurde die Zusammenarbeit wieder aufgelöst. Erstaunlich beiläufig erwähnte Sven Felski, Geschäftsführer der Eisbären Juniors, vor fünf Jahren, dass sein Klub künftig wieder eine zweite Mannschaft, ein Reserveteam für das DEL-Team aufbaue. Das Thema FASS sei für die Eisbären erledigt. „Die Zusammenarbeit läuft aus“, sagte Felski damals. Dabei spielten seinerzeit in der DEL und der Zweiten Liga rund 30 Spieler, die schon mal das Trikot von FASS getragen hatten.

Im Bereich der Erwachsenenteams spielt die erste Männermannschaft in der viertklassigen Rergionalliga Ost und dazu kommen zwei weitere Mannschaften in der Berliner Landesliga. Ein Frauenteam gibt es inzwischen auch, es spielt sogar zweitklassig.

Sportlich gesehen ist FASS in der Spitze im Amateurbereich relativ gut dabei. Gerald Hagen sagt: „Wir sind der Verfolger des Sächsischen Serienmeister Schönheider Wölfen und haben die Zielrichtung Meisterschaft. Wir stehen in der Regionalliga jedes Jahr vor den Eisbären.“ Vor der zweiten Mannschaft der Eisbären natürlich. Was allerdings auch daran liege, dass die starken Nachwuchsspieler des DEL-Klubs oft in Nordamerika und Schweden unterwegs seien.

Die sportlichen Ambitionen von FASS haben aber wohl Grenzen, auch aus finanziellen Gründen - in der vierten Liga fühlt sich der Klub mit seiner ersten Männermannschaft ganz wohl. Die erste Hälfte der Hauptrunde hat das Team neun Siegen aus zwölf Spielen abgeschlossen, liegt auf Rang zwei hinter den Schönheider Wölfen. Am kommenden Samstag steht ein Auswärtsspiel bei den Chemnitz Crashers an. Im letzten Spiel des Jahres geht es dann erneut gegen Tornado Niesky. Spielbeginn am Samstag, dem 17. Dezember ist um 19.00 Uhr. Zuvor steigt bereits ab 15.00 Uhr im Eisstadion Wedding das Stadionfest zum 60. Geburtstag.

