In der Fußball-Bundesliga hat das Team von Turbine Potsdam nach einem etwas holprigen Start sehr gut die Kurve bekommen, der Blick auf die Tabelle kann den Spielerinnen inzwischen Freude bereiten. Nach drei Siegen in Folge stehen sie mit zwölf Punkten aus sechs Spielen inzwischen auf Rang sechs, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Am Sonntag allerdings wird das alles nichts zählen, denn da steht das Achtelfinale im DFB-Pokal an, die Potsdamerinnen empfangen den 1. FC Köln im Karl-Liebknecht-Stadion (13 Uhr, live auf Magentasport ).

Die Ausgangslage ist klar, die Kölnerinnen haben in der Liga bislang wenig auf die Reihe bekommen, erst am sechsten Spieltag beim 2:0 gegen Jena erstmals in dieser Saison gewonnen. Für die Potsdamerinnen ist ein Weiterkommen fest eingeplant, in den jüngsten vier Jahren standen sie im DFB-Pokal jeweils mindestens im Viertelfinale.

Turbines Trainer Sofian Chahed sagte der „Märkische Allgemeine Zeitung“: „Ein Erfolg ist es für uns nur, wenn wir weiterkommen.“ Die Länderspielpause kam für die Brandenburgerinnen wohl nicht zum rechten Zeitpunkt, sondern hat ihren Lauf erst einmal unterbrochen. „Wir hätten lieber direkt weitergespielt“, sagte der Potsdamer Trainer.

Die interessanteste Partie des Achtelfinales ist die der Potsdamerinnen eher nicht, die findet am Samstag in München statt: Dort spielt der Tabellenführer gegen den Tabellendritten der Bundesliga. (cv)