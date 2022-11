„Alle sind gefragt – Verein, Bezirk und Stadt“ Hertha BSC plant die Gründung eines Frauenteams

Wenn man mehr als 1500 Menschen von seinem Vorhaben überzeugen will, können einem schon mal die Knie zittern. So erging es Inis Heidekrüger bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Wochenende, als sie auf der Bühne den Antrag für ein Frauenteam vorstellte. „Das war ganz schön aufregend. So was macht man schließlich nicht jeden Tag.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden