Arzt über motorische Entwicklungsstörungen Wann Eltern mit ihrem Kind zum Physiotherapeuten gehen sollten

Detlef Brock hat schon viel gesehen in seinem Leben. In der Volksarmee leistete er nach seinem Studium der Humanmedizin seinen Wehrdienst als Regimentsarzt. Viele Jahre später, die Mauer gab es nicht mehr, bereiste er unzählige Länder in Afrika, Asien, Südamerika und im arabischen Raum und half bei der medizinischen Versorgung von Kindern.