„Astronomische Löhne und ein anderes Mindset“ Diese Klubs dominieren den europäischen Volleyball

Es ist ein Dilemma, in dem die BR Volleys seit Jahren stecken: Wie gelingt der Spagat zwischen nationalem und europäischem Wettbewerb? In der Volleyball-Bundesliga dominieren sie auch in dieser Saison. In der Champions League hingegen mussten sie hart kämpfen, um die Gruppenphase zu überstehen. Gegen das italienische Spitzenteam Piacenza hatten sie keine Chance.