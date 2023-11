Auftaktmatch gegen den Wimbeldon-Sieger Zverev gewinnt bei ATP-Finals gegen Alcaraz

Alexander Zverev ist erfolgreich in die ATP-Finals gestartet. Der Olympiasieger gewann beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison in Turin am Montag sein Auftaktmatch gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 und machte damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Vor 12 000 Zuschauen im ausverkauften Pala Alpitour nutzte Zverev nach 2:31 Stunden seinen ersten Matchball. Weitere Vorrunden-Gegner von Zverev, der die ATP-Finals bereits zweimal in seiner Karriere gewinnen konnte, sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow, die sich ab 21.00 Uhr (Sky) gegenüberstehen. (dpa)