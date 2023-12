Baseball-Star auf einer Stufe mit Ronaldo und Messi Shohei Ohtani schlägt, wirft und kassiert wie kein anderer

Kaum war die World Series vorbei, wurde es wieder spannend in der Major League Baseball (MLB). Nach den Endspielen um die Meisterschaft und dem Titelgewinn der Texas Rangers öffnete am 2. November das Transferfenster in der besten Baseball-Liga der Welt und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem nicht die Frage gestellt worden ist: Zu welchem Team wechselt Shohei Ohtani?