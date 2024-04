Bayerns letzte Chance in London Allein dieses Duell kann die Saison noch retten

Manchmal reicht die Rückkehr an einen Ort, der verbunden ist mit schönen Erinnerungen, um die miese Laune zu vertreiben. London ist für den FC Bayern so etwas wie ein Wohlfühlort, oder besser: Er war es bisher.

Champions-League-Sieger in Wembley 2013, in den Jahren danach ein paar eindrucksvolle Siege gegen Klubs aus der britischen Hauptstadt. Arsenal, Tottenham, Chelsea, alle waren zuletzt in den eigenen Stadien chancenlos gegen die Münchner gewesen.

Aber dieses Mal wird sich kaum ein gutes Gefühl eingestellt haben, als die Bayern in London landeten, außer vielleicht bei Harry Kane und Eric Dier, die sich freuen, wieder in der Heimat zu sein. Zu groß ist die Unsicherheit vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League an diesem Dienstag bei Arsenal London.

Die Bayern sind nicht der Favorit

Die Münchner treten nicht als Favorit im Emirates Stadium im Norden der Metropole an, sondern als Mannschaft, die versucht, ausgerechnet gegen den Spitzenreiter der Premier League, der wohl besten Liga der Welt, zu retten, was womöglich gar nicht mehr retten ist. Diese Saison, die die schlechteste seit 13 Jahren zu werden droht.

Allein dieses Duell mit Arsenal kann daran noch etwas ändern. Aber dass die Wende noch einmal hin zum Guten, zum Besseren wenigstens in diesem Viertelfinale der Königsklasse gelingen könnte, daran scheinen nicht einmal mehr die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters zu glauben.

„So brauchst du nicht nach London fahren“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach der Niederlage bei Aufsteiger Heidenheim. Man müsse „den Turnaround schaffen, um nicht richtig eine auf die Nase zu bekommen“, ließ er wissen. Er erwarte sich von den Spielern „mehr Mannhaftigkeit“, mehr Widerstandsfähigkeit, körperliche und psychische. „Das Wappen der Bayern“, findet er, müsse würdiger vertreten werden als beim 2:3 in Heidenheim.

Ein wenig verwundert auf den ersten Blick, dass sich Eberl vor der Reise nach London fast ausschließlich die Mannschaft vorgeknöpft hat, Trainer Thomas Tuchel dagegen geschont („das ist nicht das, was er verdient hat“) und sogar mit einer Jobgarantie zumindest für diese Woche bedacht hat. Auf den zweiten Blick steckt hinter der Reaktion vor allem Pragmatismus.

Die Bayern waren nach dem kleinen Aufwärtstrend vor der Länderspielpause Ende März wohl nicht vorbereitet, neben einem neuen Cheftrainer für die nächste Saison auch noch eine Interimslösung für ein paar Wochen suchen zu müssen. Es wäre wohl vor allem eine Hauruckaktion gewesen, wenn zwei Tage vor dem Spiel in London noch schnell ein Kurzzeit-Trainer installiert worden wäre.

Allerdings sorgten die Spiele gegen Dortmund und vor allem in Heidenheim dafür, dass sich die Verantwortlichen nun auch mit diesem Szenario beschäftigen müssen. Laut der Abendzeitung wollen die Bayern mit Miroslav Klose und Hermann Gerland an der Seitenlinie das Saisonfinale bestreiten, falls es auch am Dienstag gegen Arsenal schiefgeht.

Neuer Trainer für Bayern?

Die Münchner sind da, wo sie sich vor zwei Monaten schon einmal befunden haben, allerdings war damals noch mehr Zeit, um etwas zu reparieren. Die Aufgabe in der Champions League gegen einen mittelmäßigen italienischen Klub war lösbar, und sogar in der Bundesliga blieb Leverkusen noch in Sichtweite. Mittlerweile braucht der FC Bayern längst ein Fernglas, um die enteilte Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zu sehen. Der Klub ist den Nicht-Champions-League-Plätzen mittlerweile sehr viel näher als Leverkusen. Der Versuch, mit der frühzeitigen Bekanntgabe der Trennung vom Trainer am Saisonende nach einer Reihe von Niederlagen die Mannschaft zu motivieren, hatte damals kurzfristig gewirkt.

Tuchel hat die desolaten Auftritte der Münchner gegen Dortmund und in Heidenheim sicher nicht alleine zu verantworten. Die Mannschaft, einzelne Spieler, die auf dem Prüfstand standen, haben es nicht geschafft, sich für eine Weiterbeschäftigung zu empfehlen.

Eine Rundumerneuerung des Kaders, die Korrektur einiger falscher Entscheidungen bei der Personalrekrutierung in den vergangenen Jahren ist deshalb unausweichlich. Aber Tuchel wirkt auch nicht so, als ob er noch große Lust verspürt, bis Saisonende weiterzumachen. Und es ist kaum vorstellbar, dass das im Umgang mit der Mannschaft, bei seiner Ansprache anders ist. Keine guten Voraussetzungen also.