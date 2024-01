Beeindruckende Siegesserie Alba Berlins Basketballerinnen sind dem Zeitplan weit voraus

Theresa Simon müsste eigentlich gar nicht auf die Frage antworten, wie die Stimmung bei Alba Berlins Basketballerinnen aktuell ist. Elf Siege in Folge, Platz zwei in der Liga, Pokalhalbfinalist – die deutsche Nationalspielerin lächelt, als sie am Dienstagnachmittag nach dem Training aus der Kabine kommt. „Wir haben einfach alle die ganze Zeit gute Laune“, sagt die 25 Jahre alte Flügelspielerin.