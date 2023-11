Berlin ist mehr als nur Länderspiel Hier gibt es am Samstag jede Menge guten Sport zu sehen

Am späten Samstagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft im Olympiastadion vor etwa 75.000 Zuschauern gegen die Türkei (20.45 Uhr, live bei RTL). Daher pausieren die oberen Fußball-Ligen. Was aber natürlich nicht heißt, dass im Berliner Sport an dem Tag nichts los ist. Im Gegenteil. Mehrere Erstligisten werden im Einsatz sein, zum Teil vor fünfstelliger Kulisse. Und in weiter unter angesiedelten Ligen ist ebenfalls einiges los. Hier kommen Vorschläge für Sport-vor-Ort-Besuche am Samstag.