Berliner AK hilft Erdbeben-Opfern „Als ich die Gesichter gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen“

Burak Isikdaglioglu, Sie waren in der vergangenen Woche mit den Jugendteams im Trainingslager in Antalya in der Türkei, als sich das Erdbeben ereignete. Mit welchem Gefühl sind Sie am Samstag wieder in Berlin gelandet?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden