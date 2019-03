Die deutschen Biathleten haben bei der Weltmeisterschaft in Östersund in der Staffel die Silbermedaille gewonnen. Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll benötigten am Samstag acht Nachlader und mussten sich nach 4 x 7,5 Kilometern nur den siegreichen Norwegern geschlagen geben. Am Ende hatten die Deutschen 38,1 Sekunden Rückstand auf den Weltmeister, der nur sechs Extra-Patronen benötigte. Bronze ging an die Russen, die 1:04,1 Minuten nach dem Sieger ins Ziel kamen.

Den letzten WM-Staffel-Titel holten die Deutschen 2015 in Kontiolahti. Für das deutsche Männer-Team war es nach Einzel-Gold von Peiffer die zweite Medaille in Schweden.

Für die Frauen-Staffel lief es hingegen weniger gut. Laura Dahlmeier schaute bereits vor ihrem Start ein bisschen fassungslos drein. Denn die deutschen Biathletinnen lagen in der WM-Staffel von Östersund zur Rennhalbzeit bei einem Rückstand von mehr als anderthalb Minuten schier aussichtslos zurück. Am Ende hätte die siebenmalige Weltmeisterin aber fast noch Bronze geholt. Doch es fehlten lediglich 0,5 Sekunden zum glücklichen Ende.

Was bei den als großen Favoritinnen gehandelten Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Schlussläuferin Dahlmeier als undankbare Vierte blieb, war eine große Enttäuschung. Zur Titelverteidigung gab es am Samstag zu keiner Zeit eine Chance. Damit holten die deutschen Biathletinnen erstmals seit sechs Jahren keine Staffel-Medaille bei einer Weltmeisterschaft.

„Es ist bitter, dass es wieder bei einem Großereignis passiert. Wir haben es am Schießstand liegen gelassen. Wir wollten natürlich zeigen, dass wir zu den Besten gehören, wir sind nicht ohne Grund mit der Nummer eins gestartet“, sagte Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann. Doch ein Jahr nach der Olympia-Schmach von Pyeongchang mit Platz acht lieferten die vier Starterinnen mit 14 Nachladern und einer Strafrunde von Hinz eine schwache Leistung mit dem Gewehr ab. Von den acht Schießen des Teams konnte nur Dahlmeier in ihrem letzten Anschlag alle fünf Scheiben abräumen.

Dass es dann doch noch fast zu einer Medaille gereicht hätte, war der Leistung von Herrmann in der Loipe und dem Kampfgeist von Dahlmeier geschuldet. Die Ukrainerin Valentina Semerenko wähnte sich schon am Ziel und ließ jubelnd kurz vor der Ziellinie austrudeln. „Die Ukrainerin war sich ihrer Sache sehr sicher und ich habe versucht, noch mal alles rauszuquetschen. Ich habe auf den letzten Metern einen brutal guten Speed gehabt, vielleicht hätten sogar schon drei Meter mehr gereicht und ich hätte den Fuß an ihr vorbeistrecken können“, sagte Dahlmeier nach dem doch noch spannenden Finish.

Norwegen siegt auch bei den Frauen

Dramatisch war auch der Endspurt um Platz eins: Schwedens Einzel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Hanna Öberg lag klar in Führung, gab dann aber beim letzten Schießen Gold aus der Hand. Das holte sich Norwegen trotz einer Strafrunde durch Tiril Eckhoff vor dem WM-Gastgeber.

Die Deutschen hatten in der Besetzung von Östersund noch die WM-Generalprobe in Canmore gewonnen. Und auch beim Anschießen lief noch alles nahezu perfekt. Doch im Rennen um die Medaillen passte dann so gut wie nichts mehr. Vor allem für Hinz und Hildebrand, die in den bisherigen Einzelrennen komplett enttäuschten, war auch die Staffel ein weiterer Tiefschlag. „Ich war nicht bei mir, es war ein grottenschlechtes Schießen“, rang Hinz nach Erklärungen. (dpa)