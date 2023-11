Boris Herrmann beim Transat Jacques Vabre Fernduell mit Champagner-Gefühl

So glücklich und entspannt hat man Boris Herrmann selten erlebt, bevor ein Rennen zu Ende ging. An sechster Position liegend glitten er und sein Co-Skipper Will Harris bei ihrer zweiten gemeinsamen Teilnahme am Transat Jacques Vabre dem Ziel in Martinique entgegen und nannten es „Champagner-Segeln“ – blauer Himmel, Wind von hinten und kaum Stress.